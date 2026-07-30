Во время атаки на Украину в Польшу залетела российская ракета Х-101: появились кадры удара

В Люблинском воеводстве Польши, вероятно, упала российская крылатая ракета Х-101, которая во время массированной ночной атаки РФ на Украину пересекла польское воздушное пространство. В настоящее время место падения обследуют польские военные, саперы и спецслужбы, а официальное расследование продолжается.

Как пишет издание Wirtualna Polska со ссылкой на представителя польского правительства, предварительные данные свидетельствуют о том, что обнаруженный объект является именно российской крылатой ракетой Х-101. По словам собеседника журналистов, окончательные выводы будут сделаны после завершения работы саперов и экспертов.

По информации издания, инцидент произошел вблизи населенного пункта Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. Еще до появления официальных сообщений аналитики, отслеживающие российские воздушные атаки на Украину, обратили внимание на то, что одна из крылатых ракет Х-101, вероятно, отклонилась от маршрута и вошла в воздушное пространство Польши.

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В частности, ночью жителей многих районов Люблинского воеводства разбудили сирены воздушной тревоги. Тогда же польские военные сообщили, что около 03:40 радары зафиксировали неизвестный воздушный объект, который двигался в западном направлении после пересечения государственной границы.

Для его перехвата в воздух подняли дежурный истребитель F-16. Однако уже через шесть минут, в 03:46, объект исчез с экрана радара.

После этого в район, где в последний раз была зафиксирована цель, направили военный вертолёт Ми-24. В ходе обследования местности экипаж определил вероятное место падения на открытой местности недалеко от Тарнавы-Колонии.

Последствия ракетного удара РФ по Польше Фото: Telegram

Кроме того, около пяти часов утра правоохранители обнаружили примерно в двух километрах от ближайших домов кратер длиной около десяти метров и обломки неизвестного объекта. Сейчас на месте работают саперы, контртеррористические подразделения полиции, военная полиция и сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши. Именно они должны установить происхождение ракеты и все обстоятельства её падения.

Впоследствии информацию о том, что российская крылатая ракета Х-101 пересекла воздушное пространство Польши, подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. В посте в социальной сети X он отметил, что это произошло во время одного из самых масштабных российских ударов по Украине.

По словам главы украинского МИД, в ночь на 30 июля Россия выпустила по Украине 74 ракеты, значительная часть которых была баллистической, а также сотни ударных беспилотников. В публикации он отметил, что проникновение российской ракеты в воздушное пространство Польши в очередной раз доказывает: укрепление украинской системы противовоздушной обороны является вопросом безопасности не только Украины, но и всей Европы и стран НАТО.

"Вторжение российской ракеты в Польшу также напоминает, что для наших двух стран нет ничего более важного, чем противодействие нашему общему, вековому врагу, представляющему прямую угрозу для обеих наших наций. Все остальные разногласия должны быть отложены на время этой жестокой войны. Нашим главным приоритетом должна стать наша общая безопасность", — написал он.

В то же время министр сообщил и о тяжелых последствиях ночной атаки. Так, в Днепропетровской области ракета попала в жилой дом, где погибли родители и трое детей. Еще двоих детей спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов.

Серьезных разрушений подвергся и Львов, где ракета повредила жилые дома, два детских сада и школу. Пострадавшие также есть в Киеве, Полтаве, Харькове, Николаеве, Сумской, Винницкой и Черкасской областях. По предварительной информации, в результате массированного удара России погибли как минимум восемь человек, еще десятки получили ранения.

"Мы призываем к решительным международным мерам, усилению поддержки Украины и усилению давления на агрессора. Цена продолжения этой войны для Путина должна значительно превышать цену её завершения", — отметил чиновник.

Напомним, в ночь на 30 июля Россия совершила массированную атаку на Украину с использованием ракет и дронов. В Днепропетровской области ракета попала в дом многодетной семьи, а во Львове повреждены жилые дома, школа и детские сады. Также есть погибшие, раненые и разрушения в Киеве, Киевской области и других регионах.

Ранее Фокус сообщал, что румынская армия потратила около 1,5 миллиона евро всего за три дня на уничтожение трёх российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Основная часть расходов пришлась на применение истребителей F-16 и дорогостоящих ракет класса AIM-9X