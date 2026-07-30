Ракета в Польше и украинский фактор: выдержат ли отношения Киева и Варшавы новое испытание

Российская ракета снова нарушила воздушное пространство Польши — на этот раз Х-101 залетела на 20 километров вглубь Люблинского воеводства. Польские системы ПВО не смогли её перехватить. Эксперты считают, что это не случайность, а проверка НАТО на прочность.

Этой ночью российская ракета залетела на территорию Польши. В Люблинском воеводстве ночью 30 июля звучала воздушная тревога. Местные жители сообщали о взрывах, а в поле обнаружили воронку около 10 метров, сообщает польское издание Wirtualna Polska.

По данным Оперативного командования Вооружённых сил Польши, в 03:40 в воздушном пространстве зафиксировали неизвестную цель. Для её перехвата поднимали истребитель F-16, однако через шесть минут объект исчез с радаров. Тревога длилась примерно 10 минут.

Позже возле населённых пунктов Тарнава-Колоня и Токары полицейские обнаружили воронку и разбросанные обломки неидентифицированного объекта. Сейчас это место охраняется.

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Пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая подчеркнула, что ночью 30 июля Россия в очередной раз массированно атаковала Украину, поэтому инцидент в Люблинском воеводстве мог быть следствием "напряжённой ночи и действий России в Украине". Это проверяют соответствующие службы.

Ночью мониторинговые каналы писали о возможном залёте 1–2 российских ракет в Польшу, но официально это пока не подтверждено. Это не первый случай, когда на территорию Польши залетают ракеты или БПЛА.

24 марта 2024 года в 05:23 по Киеву произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных ночью дальней авиацией РФ. В районе населённого пункта Осердув Люблинского воеводства ракета пробыла около 40 секунд. В течение всего полёта объект отслеживали польские военные системы радиолокации. Ранее, во время атаки по Украине 29 декабря 2023 года, российская ракета находилась над Польшей примерно три минуты. А 7 февраля 2024 года одна из российских ракет приблизилась к границе с Польшей.

В сентябре прошлого года, как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, в воздушное пространство Польши попали по меньшей мере 19 дронов (позже уточнили, что 23 БПЛА). Первое нарушение воздушного пространства зафиксировали около 23:30, последнее — в 6:30 утра. Официально подтверждено, что удалось сбить три БПЛА. Тогда же писали, что дрон повредил крышу жилого дома в Люблинском воеводстве, хотя позже установили, что это сделала ракета «воздух—воздух» с F-16, у которой не сработала система наведения.

А на этот раз на территорию Польши залетела ракета, и притом непростая. Как заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, речь идёт о российской крылатой ракете Х-101, которая вторглась на территорию Польши в рамках масштабного удара России по Украине, нарушив воздушное пространство НАТО.

"Это ещё одно наглядное подтверждение того, что укрепление противовоздушной обороны Украины сейчас является неотложной задачей и служит гарантией защиты всего евроатлантического сообщества", — подчеркнул украинский министр.

Глава МИД отметил, что вторжение российской ракеты на территорию Польши также напоминает, что для стран "нет ничего более неотложного, чем противодействие общему, вековому врагу, представляющему прямую угрозу для обоих народов".

Такие ракеты случайно на территорию НАТО не залетают

По мнению военного эксперта Олега Жданова, залёт российской ракеты Х-101 на территорию Польши — а по обломкам уже стало известно, что это именно она упала на территории соседней страны, — не был случайностью. Это было сделано специально, потому что Х-101 довольно точная ракета и хорошо ориентируется в пространстве. Тем более она долетела аж до Люблина — если бы её подавили средствами РЭБ и дезориентировали, она бы упала и не летела так далеко.

"Я думаю, Путин специально сделал пробный шар в сторону Польши и ещё раз доказал, что натовское ПВО на сегодняшний день не находится в состоянии боевого дежурства и не обеспечивает безопасность воздушного пространства стран НАТО. Это такой хороший плевок в сторону НАТО со стороны России", — отметил в комментарии Фокусу эксперт.

В данной ситуации к Украине никаких претензий быть не может, потому что, по словам военного эксперта, у нас вероятность сбития не стопроцентная. Но это может послужить для членов НАТО хорошим уроком: либо сбивайте сами российские ракеты, которые летят, либо давайте нам военно-техническую помощь.

"Теоретически эту ракету можно было подавить РЭБом, но для этого надо иметь мощный РЭБ, чтобы она попала в зону его действия. Но у нас его точно нет, раз она прошла. У нас плотность средств ПВО и РЭБ довольно низкая, особенно в западных областях. Мы защищаем фронт плотнее — это закон", — подчёркивает Жданов.

То, что плохо сработала польская ПВО, говорит о том, что они либо не следят на всю дальность. ПВО ставится на одну треть своих возможностей от границы, чтобы на две трети смотреть на воздушное пространство сопредельного государства. Ведь, по словам эксперта, должно быть время на подъём самолёта и на пуск ракеты.

"Как только ракета входит в воздушное пространство Польши, она становится легитимной целью. Но, видимо, Польша так и не преодолела страх перед Россией и просто побоялась. Так как ракета залетела с территории Украины, учитывая наши и без того напряжённые отношения, это может повлиять на реакцию польского правительства. Если сейчас Польша начнёт доказывать, что мы виноваты — что Украина не сбила ракету и, возможно, РЭБом повредила её навигацию, поэтому она долетела вглубь границы почти на 10 км, — то это будет попытка переложить вину", — отмечает Жданов.

Россияне прощупывают слабые места Польши

С политической точки зрения, данный инцидент вызовет у поляков ещё больший негатив к России, но в то же время кардинального потепления отношений к Украине не предвидится — слишком всё запущено. По словам политолога Андрея Золотарева, темы Волынской резни, УПА и Бандеры никуда не исчезли из польской повестки дня. Хотя данный вопрос можно урегулировать на дипломатическом уровне, и то, что это до сих пор не сделано, — наша ошибка. Но в данном случае, когда польская сторона уже признала, что ракета российская, обвинять Украину в том, что она её пропустила, непозволительно.

"У меня такое ощущение, что Кремль пробует Польшу на слабость. Как бы случайно, начали прощупывать её противовоздушную оборону. Дают понять, что примерно то же самое, что они делают с Украиной, они могут сделать и с Польшей. Поэтому для польского политического руководства это будет непростая ситуация", — такое мнение Фокусу высказал политолог.

Польша сегодня — самая мощная армия в Восточной Европе. У них уже больше 200 тысяч военных, и они планируют увеличить численность до 300 тысяч. Они закупают новейшее оружие и единственные в регионе участвуют в программе F-35. Те самолёты, которые Польша передала нам, — это не просто помощь. Они отдают нам старые модели, а сами получают новые, более современные. Так что здесь нет альтруизма, это их собственное перевооружение. И в этом смысле ситуация для Польши сложнее: они не могут просто сказать, что виновата Украина. Это не сработает.

"Но если Польша покажет слабость — это только подтолкнёт Россию к новым действиям. В следующий раз может прилететь уже по конкретному объекту. Залёт дрона в Румынию и ракеты в Польшу — это не случайность. Это проверка: как отреагируют. Потому что ракета залетела слишком далеко — больше чем на 20 километров вглубь территории Польши. Такое не бывает случайно", — считает Золотарев.

Ответ Польши будет политическим и дипломатическим: нота протеста, вызов посла, возможно, высылка российских дипломатов или кого-то из дипкорпуса под предлогом шпионской деятельности. Военного ответа не будет, подчёркивает эксперт.

Напомним, в ночь на 30 июля Россия совершила массированную атаку на Украину с использованием ракет и дронов. В Днепропетровской области ракета попала в дом многодетной семьи, а во Львове повреждены жилые дома, школа и детские сады. Также есть погибшие, раненые и разрушения в Киеве, Киевской области и других регионах.

В то же время в июле этого года лидеры 10 стран Европы создали антибаллистическую коалицию для защиты европейцев от воздушных угроз. Благодаря совместному проекту появится интегрированная архитектура противоракетной обороны, которая дополнит, а не заменит существующую.