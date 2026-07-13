В Европе создали антибаллистическую коалицию: как система FREYJA защитит от ударов РФ

Лидеры 10 стран Европы создали антибаллистическую коалицию для защиты европейцев от воздушных угроз, сообщили в Елисейском дворце. Благодаря совместному проекту появится интегрированная архитектура противоракетной обороны, которая дополнит, а не заменит существующую. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как в новую архитектуру будет включена украинская система ПВО FREYJA.

13 июля во Франции собрались лидеры 10 европейских стран и подписали совместную декларацию о создании коалиции по вопросам противоракетной обороны, сообщила пресс-служба французского правительства. Участниками коалиции являются Франция, Украина, Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Суть сотрудничества заключается в "технологической открытости и доверительном промышленном сотрудничестве". Также отмечается, что проект дополнит существующую систему. Подчеркивается, что Украина в этом вопросе обладает особым опытом и что другие страны, при желании, смогут присоединиться к коалиции.

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"Сегодня мы объявляем о начале создания исключительно оборонной коалиции по вопросам противоракетной обороны. Мы делаем это не против каких-либо народов, а для защиты наших собственных. Мы признаем уникальный опыт Украины, приобретенный в ходе защиты от российской агрессии", — говорится в сообщении Елисейского дворца.

После заключения соглашения об антибаллистической коалиции Владимир Зеленский рассказал о деталях новой системы ПВО. Президент пояснил, что система будет основана на комплексе FREYJA. По мнению главы государства, если Украина будет иметь защиту от российской баллистики, это станет последним аргументом, который заставит диктатора Путина завершить войну.

"Вместе мы можем создать такую систему и ракеты-перехватчики для нее. Она будет называться FREYJA, и я благодарен за то, что эта работа началась", — сказал Зеленский, отметив, что новая система будет надежнее и дешевле аналогов.

Среди прочего президент назвал компании, которые будут совместно работать над проектом — это Fire Point, Thales, HENSOLDT, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus. Кроме того, Зеленский уточнил, что и в дальнейшем будут закупаться американские Patriot, а европейские производители должны нарастить объемы производства существующих систем SAMP/T, IRIS-T и NASAMS.

Антибаллистическая коалиция — Зеленский о системе FREYJA, 13 июля Фото: Скриншот

Антибаллистическая коалиция — что известно о системе FREYJA

В июне-июле 2026 года Штилерман сообщил о первых испытаниях ракеты FP-7.x: он заявил, что ракета была запущена и успешно наведена на гипотетическую цель. 13 июля Fire Point опубликовала видео с презентацией ракеты. В коротком видео показано будущее средство поражения баллистических ракет РФ. Также указано, что это ракета для системы ПВО FREYJA, и дано обещание, что все заработает "в ближайшее время".

Отметим, что весной и летом 2026 года главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал о разработке системы ПВО FREYJA. Выяснилось, что компания создала ракету FP-7.x, которую дорабатывают для сбивания российских баллистических ракет. Кроме того, был заключен ряд соглашений с европейскими партнерами на поставку высококачественных радаров, головок самонаведения, ракетных двигателей и другого оборудования, необходимого для работы новой установки противоракетной обороны.

Напоминаем, что 13 июля Фокус сообщил о прогнозе аналитиков Bild относительно дальнейших ударов РФ по Киеву в условиях нехватки противоракетных ракет Patriot.