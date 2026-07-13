У Європі створили антибалістичну коаліцію: як система FREYJA захистить від ударів РФ

Лідери 10 країн Європи уклали антибалістичну коаліцію для захисту європейців від повітряних загроз, повідомили у Єлисейському палаці. Завдяки спільному проєкту з'явиться інтегрована архітектура протиракетної оборони, яка доповнить, а не замінить, існуючу. Президент України Володимир Зеленський розповів, як у нову архітектуру включать українську систему ППО FREYJA.

13 липня у Франції зібрались лідери 10 європейських країн та підписали спільну декларацію про створення коаліції з питань протиракетної оборони, повідомила пресслужба французького уряду. Учасники коаліції — це Франція, Україна, Данія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Суть співпраці полягає у "технологічній відкритості та довірливій промисловій співпраці". Також наголошується, що проєкт доповнить існуючу систему. При цьому відзначається, що Україна у цьому питання має особливий досвід і що інші країни, якщо матимуть бажання, зможуть долучитись до коаліції.

"Сьогодні оголошуємо про початок створення виключно оборонної коаліції з питань протиракетної оборони. Ми робимо це не проти будь-яких народів, а для захисту наших власних. Ми визнаємо унікальний досвід України, набутий у захисті від російської агресії", — ідеться у повідомленні Єлисейського палацу.

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Після укладання угоди про антибалістичну коаліцію Володимир Зеленський розповів про деталі нової ППО. Президент пояснив, що система базуватиметься на комплексі FREYJA. На думку глави держави, якщо Україна матиме захист проти російської балістики, це стане останнім аргументом, який примусить диктатора Путіна завершити війну.

"Разом ми можемо створити таку систему та ракети-перехоплювачі для неї. Вона матиме назву FREYJA, і я вдячний за те, що ця робота розпочалася", — сказав Зеленський, зауваживши, що нова система буде надійніша та дешевша за аналоги.

Серед іншого, президента назвав компанії, які спільно працюватимуть над проєктом — це Fire Point, Thales, HENSOLDT, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran і Destinus. Крім того, Зеленський уточнив, що і далі купуватимуть американські Patriot, а європейські виробники повинні масштабувати виробництво існуючих систем SAMP/T, IRIS-T і NASAMS.

Антибалістична коаліція — Зеленський про систему FREYJA, 13 липня Фото: Скриншот

Антибалістична коаліція — що відомо про систему FREYJA

У червні-липні 2026 року Штілерман заявив про перші випробування ракети FP-7.x: заявив, що її запустили й успішно керували для наведення на гіпотетичну ціль. 13 липня Fire Point опублікувало відео з презентацією ракети. У короткому відео фігурує майбутній засіб ураження балістики РФ. Також вказано, що це ракета для системи ППО FREYJA, і є обіцянка, що все запрацює "незабаром".

Зазначимо, весною та влітку 2026 року головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман розповів про розробку системи ППО FREYJA. З'ясувалось, що компанія створила ракету FP-7.x, яку допрацьовують для збиття російської балістики. Крім того, уклали низку угод з європейськими партнерами для постачання високоякісних радарів, голівок самонаведення, ракетних двигунів, іншого устаткування, необхідного для роботи нової установки антибалістичної оборони.

Нагадуємо, 13 липня Фокус розповів про прогноз аналітиків Bild щодо подальших ударів РФ по Києву в умовах нестачі антибалістичних ракет Patriot.