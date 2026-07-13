Заморозити Київ: які плани виношує Путін після серії ударів ЗСУ вглиб РФ, — Bild

Серія ударів України по нафтопереробних заводах не переконала російського диктатора Путіна, що слід завершити війну, ідеться у матеріалі німецького медіа. Натомість у Кремлі планують подальшу ескалацію. Серед іншого, можливе посилення повітряних атак на Київ, щоб найближчої зими заморозити жителів української столиці.

Київ потерпає від відсутності ракет Patriot, які збивають російську балістику, і це показує РФ, що можна посилити тиск, написало медіа Bild. У матеріалі зібрали інформацію про останні "сигнали" з Кремля та розробили прогноз щодо подальших планів росіян. Серед іншого, зауважується, що не ясно, чи повірив Путін у те, що не зможе перемогти українців. На тлі цих сумнівів чути гучні заяви російських пропагандистів, що перемога вже близько. Водночас, Москва вже не може закривати очі на реалії війни, оскільки населення почало потерпати від дефіциту пального, а звуки вибухів чують у віддалених від фронту регіонах Росії. У Bild підсумували, що бачать бажання Путіна продовжити ескалацію і небажання українців капітулювати, і про це що розповів заступник головного редактора Пауль Ронцгаймер (Paul Ronzheimer), який пережив останній удар балістики РФ.

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Погрози Путіна — Ронцгаймер з Bild про плани РФ див. з 23:54

У матеріалі навели тезу про намір Кремля заморозити українців наступної зими та небажання завершувати війну.

"Путін перебуває під таким сильним тиском через українську силу, що тепер, очевидно, хоче розбомбити Київ до початку зими. Якою б жорстокою не була ця ситуація для людей, вона також свідчить про відчай президента Росії Володимира Путіна", — написало Bild.

Медіа також нагадало, що ЗС РФ не мають особливих успіхів на фронті на сході України

"Росія намагатиметься забезпечити, щоб мільйони людей були без електрики та опалення восени та взимку, навіть гірше, ніж минулої зими. Тому ракетний терор — це останнє, що поки що залишається у Путіна", — підсували аналітики німецького видання.

Погрози Путіна — деталі

Зазначимо, 10 липня стало відомо про позачергове засідання ради безпеки РФ, яке скликав російський диктатор Путін. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ішлося про можливі контакти з президентом США Дональдом Трампом і про створення так званої "буферної зони" на території України. При цьому росіяни запевняли, що це відповідь на "ескалацію з боку України".

Тим часом медіа Financial Times розповіло про сигнали, які отримав Захід від невказаних джерел у РФ та в Україні. З'ясувалось, що Путін чекає, що США натиснуть на Україну та примусять українців капітулювати та погодитись на усі умови РФ. У Києві прогнозували, що мирні переговори не відновляться до кінця літа 2026 року, Крім того, анонімні співрозмовники журналістів говорили про те, що Путін може бути готовий до завершення війни не раніше лютого 2027 року.

Нагадуємо, у червні Путін заявив, що начебто готовий до мирних переговорів, але при цьому перелічив усі максималістські умови, які лунали протягом більш як чотирьох років війни.