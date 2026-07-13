"Заморозить" Киев: какие планы вынашивает Путин после серии ударов ВСУ вглубь РФ, — Bild

Серия ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам не убедила российского диктатора Путина в необходимости завершить войну, говорится в материале немецкого СМИ. Вместо этого в Кремле планируют дальнейшую эскалацию. Среди прочего, возможно усиление воздушных атак на Киев, чтобы этой зимой заморозить жителей украинской столицы.

Киев страдает от отсутствия ракет Patriot, которые сбивают российские баллистические ракеты, и это показывает РФ, что можно усилить давление, пишет издание Bild. В материале собрали информация о последних "сигналах" из Кремля и дали прогноз относительно дальнейших планов россиян. Среди прочего отмечается, что неясно, поверил ли Путин в то, что не сможет победить украинцев. На фоне этих сомнений раздаются громкие заявления российских пропагандистов о том, что победа уже близка. В то же время Москва уже не может закрывать глаза на реалии войны, поскольку население начало страдать от дефицита топлива, а звуки взрывов слышны в удаленных от фронта регионах России. В Bild подытожили, что видят стремление Путина продолжить эскалацию и нежелание украинцев капитулировать, о чем рассказал заместитель главного редактора Пауль Ронцхаймер (Paul Ronzheimer), переживший последний ракетный удар РФ.

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Угрозы Путина — Ронцгаймер из Bild о планах РФ, см. с 23:54

В материале привели тезис о намерении Кремля "заморозить" украинцев следующей зимой и о нежелании завершать войну.

"Путин находится под таким сильным давлением из-за сопротивления Украины, что теперь, по-видимому, хочет разбомбить Киев до начала зимы. Какой бы жестокой ни была эта ситуация для людей, она также свидетельствует об отчаянии президента России Владимира Путина", — написала Bild.

СМИ также напомнили, что Вооруженные силы РФ не добиваются особых успехов на фронте на востоке Украины

"Россия будет пытаться добиться того, чтобы миллионы людей остались без электричества и отопления осенью и зимой, причём ситуация будет ещё хуже, чем прошлой зимой. Поэтому ракетный террор — это последнее, что пока остаётся у Путина", — подытожили аналитики немецкого издания.

Угрозы Путина — подробности

Отметим, что 10 июля стало известно о внеочередном заседании Совета безопасности РФ, созванном российским диктатором Путиным. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь шла о возможных контактах с президентом США Дональдом Трампом и о создании так называемой "буферной зоны" на территории Украины. При этом россияне уверяли, что это ответ на "эскалацию со стороны Украины".

Между тем издание Financial Times сообщило о сигналах, полученных Западом от неназванных источников в РФ и в Украине. Выяснилось, что Путин рассчитывает, что США окажут давление на Украину и заставят украинцев капитулировать и согласиться на все условия РФ. В Киеве прогнозировали, что мирные переговоры не возобновятся до конца лета 2026 года. Кроме того, анонимные собеседники журналистов говорили о том, что Путин может быть готов к завершению войны не раньше февраля 2027 года.

Напоминаем, что в июне Путин заявил, что якобы готов к мирным переговорам, но при этом перечислил все максималистские условия, которые звучали на протяжении более чем четырёх лет войны.