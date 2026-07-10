Путин срочно созвал Совет безопасности РФ: о чем говорили в Кремле

10 июля российский диктатор Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Накануне заседания в Кремле прозвучал ряд заявлений о войне против Украины, возможных контактах с президентом США Дональдом Трампом и в очередной раз была повторена риторика о так называемой "буферной зоне" вдоль украинской границы.

Как сообщил на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в середине дня Путин должен был провести оперативное заседание с постоянными членами Совета безопасности России.

В то же время представитель Кремля прокомментировал перспективы контактов между российским диктатором и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, после телефонного разговора 4 июля новых переговоров между лидерами не состоялось, однако в случае необходимости их можно быстро организовать, ведь, как утверждает Песков, дополнительная подготовка для этого не требуется.

Кроме того, он заявил, что между Москвой и Вашингтоном якобы по-прежнему сохраняются рабочие каналы связи по вопросам двустороннего диалога.

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Кроме того, Песков, как обычно, повторил позицию Кремля по поводу войны против Украины. Он заявил, что Россия якобы по-прежнему готова к политико-дипломатическому урегулированию, а Владимир Путин, по его словам, не отказывается от переговорного процесса.

Наряду с этим пресс-секретарь Кремля в очередной раз озвучил заявления России о расширении так называемой "буферной зоны" у украинской границы. По его словам, Москва намерена продолжать эти действия, объясняя это якобы "эскалацией" со стороны Украины.

Что обсуждать на экстренном заседании Совета безопасности РФ

Позже, около 13:30, на официальном сайте Кремля появилось сообщение о том, что оперативное совещание уже состоялось в формате видеоконференции.

Как отмечается, главной темой заседания стали угрозы информационной безопасности России, связанные с развитием и внедрением новейших информационных технологий.

Также отмечается, что к сегодняшней встрече присоединятся:

премьер-министр РФ Михаил Мишустин;

председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко;

спикер Государственной Думы Вячеслав Володин;

руководитель администрации президента Антон Вайно;

секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу;

помощник президента Николай Патрушев;

министр обороны Андрей Белоусов;

директор ФСБ Александр Бортников и другие высокопоставленные чиновники российских властей.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Владимир Путин не настроен на мирные переговоры с Украиной и, вероятно, готовится к дальнейшей эскалации войны в ближайшие месяцы. По информации источников агентства, в Кремле считают захват оставшейся части Донбасса ключевым условием для достижения своих целей, а украинская разведка фиксирует подготовку России к новым военным операциям.

В ходе предыдущего брифинга Дмитрий Песков отметил, что Россия якобы готова к мирному урегулированию конфликта, однако только при условии, что Украина согласится на требования Москвы. В то же время он подчеркнул, что до достижения поставленных Кремлем целей боевые действия будут продолжаться, а также заявил о продолжении создания так называемой "буферной зоны" вблизи украинской границы.