Мира не будет: Путин может готовить эскалацию войны, — Reuters

Глава Кремля Владимир Путин, по всей видимости, не планирует мирных переговоров с Украиной и может усилить военные действия в ближайшие месяцы.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собеседников, знакомых с позицией Кремля.

По словам двоих из них, Путин, скорее всего, пойдет на эскалацию конфликта, а один из собеседников оценил вероятность такого развития событий как "очень высокую". Источники также утверждают, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и портам лишь укрепили его намерение продолжать боевые действия.

Один из собеседников заявил, что Путин отказался от идеи компромисса на основе прекращения огня по нынешней линии фронта. По его словам, российский президент считает захват оставшейся части Донбасса главным условием для достижения победы. Другой источник добавил, что Путин убежден: Россия вскоре сможет взять Донбасс под полный контроль.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии агентству Reuters заявил, что Россия готова к мирному урегулированию, но располагает достаточными возможностями для самостоятельных действий и продолжения "специальной военной операции".

В то же время высокопоставленный украинский чиновник сообщил агентству, что украинская разведка в последние месяцы фиксирует подготовку России к новым военным операциям, а не к миру. По его словам, речь идет как о действиях в Украине, так и о возможных атаках на другую европейскую страну.

Публикация Reuters появилась после заявлений президента США Дональда Трампа, который сказал, что окончание войны "ближе, чем люди думают". На прошлой неделе он провел отдельные телефонные переговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также встретился с Зеленским на саммите НАТО, где стороны обсудили идеи по приближению мира.

По данным Reuters, последние украинские удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, портам и топливным хранилищам привели к серьезному дефициту топлива в России. Несмотря на это, источники агентства считают, что Кремль в настоящее время настроен не на переговоры, а на дальнейшее усиление военных действий.

Напомним, 7 июля было опубликовано интервью начальника ГУР Кирилла Буданова. Говоря о возможном завершении войны, он заявил, что нынешнюю эскалацию можно остановить только путем её максимального усиления, после чего, по его словам, Владимир Путин согласится на мирные переговоры. Ориентировочным сроком Буданов назвал конец 2026 года.

Также напомним, что 3 июля СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о якобы существующем у России плане возможного вторжения в Польшу.