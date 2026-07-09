Миру не буде: Путін може готувати ескалацію війни, — Reuters

Глава Кремля Володимир Путін, імовірно, не планує мирних переговорів з Україною та може посилити війну найближчими місяцями.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на співрозмовників, знайомих із позицією Кремля.

За словами двох із них, Путін, найімовірніше, піде на ескалацію конфлікту, а один зі співрозмовників оцінив імовірність такого розвитку подій як "дуже високу". Джерела також стверджують, що українські удари по російських нафтопереробних заводах і портах лише зміцнили його намір продовжувати бойові дії.

Один зі співрозмовників заявив, що Путін відмовився від ідеї компромісу на основі припинення вогню по нинішній лінії фронту. За його словами, російський президент вважає захоплення решти Донбасу головною умовою для досягнення перемоги. Інше джерело додало, що Путін переконаний, що Росія незабаром зможе взяти Донбас під повний контроль.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі Reuters заявив, що Росія готова до мирного врегулювання, але має достатньо можливостей діяти самостійно й продовжувати “спеціальну військову операцію”.

Водночас високопоставлений український чиновник повідомив агентству, що українська розвідка останніми місяцями фіксує підготовку Росії до нових військових операцій, а не до миру. За його словами, йдеться як про дії в Україні, так і про можливі атаки на іншу європейську країну.

Публікація Reuters з'явилася після заяв президента США Дональда Трампа, який сказав, що завершення війни "ближче, ніж люди думають". Минулого тижня він провів окремі телефонні розмови з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, а також зустрівся із Зеленським на саміті НАТО, де сторони обговорили ідеї для наближення миру.

За даними Reuters, останні українські удари по російських нафтопереробних підприємствах, портах і паливних сховищах спричинили серйозний дефіцит пального в Росії. Попри це, джерела агентства вважають, що Кремль наразі налаштований не на переговори, а на подальше посилення військових дій.

Нагадаємо, 7 липня було оприлюднено інтерв'ю начальника ГУР Кирила Буданова. Говорячи про можливе завершення війни, він заявив, що нинішню ескалацію можна зупинити лише через її максимальне посилення, після чого, за його словами, Володимир Путін погодиться на мирні переговори. Орієнтовним дедлайном Буданов назвав кінець 2026 року.

Також нагадаємо, що 3 липня ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили про нібито план Росії щодо можливого вторгнення до Польщі.