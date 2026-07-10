Путін терміново скликав Раду безпеки РФ: про що говорили в Кремлі

Російський диктатор Володимир Путін 10 липня провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ. Напередодні засідання у Кремлі озвучили низку заяв щодо війни проти України, можливих контактів із президентом США Дональдом Трампом та вкотре повторили риторику про так звану "буферну зону" вздовж українського кордону.

Як повідомив під час брифінгу речник Кремля Дмитро Пєсков, у середині дня Путін мав провести оперативне засідання з постійними членами Ради безпеки Росії.

Водночас представник Кремля прокоментував перспективи контактів між російським диктатором і президентом США Дональдом Трампом. За його словами, після телефонної розмови 4 липня нових переговорів між лідерами не відбувалося, однак у разі потреби їх можна швидко організувати, адже, як стверджує Пєсков, додаткова підготовка для цього не потрібна.

Окремо він заявив, що між Москвою та Вашингтоном нібито й надалі зберігаються робочі канали комунікації з питань двостороннього діалогу.

Відео дня

Крім цього, Пєсков традиційно повторив позицію Кремля щодо війни проти України. Він заявив, що Росія буцімто залишається відкритою до політико-дипломатичного врегулювання, а Володимир Путін, за його словами, не відмовляється від переговорного процесу.

Разом із цим речник Кремля вкотре озвучив російські заяви про розширення так званої "буферної зони" біля українського кордону. За його словами, Москва має намір продовжувати ці дії, пояснюючи це нібито "ескалацією" з боку України.

Що обговорювати під час екстренного засідання Ради безпеки РФ

Пізніше, близько 13:30, на офіційному сайті Кремля з'явилося повідомлення, що оперативна нарада вже відбулася у форматі відеоконференції.

Як зазначається, головною темою засідання стали загрози інформаційній безпеці Росії, пов'язані з розвитком і впровадженням новітніх інформаційних технологій.

Також зазначається, що до сьогоднішньої зустрчі долучитись:

прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін;

голова Ради Федерації Валентина Матвієнко;

спікер Державної думи В'ячеслав Володін;

керівник адміністрації президента Антон Вайно;

секретар Ради безпеки Сергій Шойгу;

помічник президента Микола Патрушев;

міністр оборони Андрій Білоусов;

директор ФСБ Олександр Бортніков та інші високопосадовці російської влади.

Раніше видання Reuters писало, що Володимир Путін не налаштований на мирні переговори з Україною та, ймовірно, готується до подальшої ескалації війни найближчими місяцями. За інформацією джерел агентства, у Кремлі вважають захоплення решти Донбасу ключовою умовою для досягнення своїх цілей, а українська розвідка фіксує підготовку Росії до нових військових операцій.

Під час попереднього брифінгу Дмитро Пєсков зазначив, що Росія нібито готова до мирного врегулювання війни, однак лише за умови, якщо Україна погодиться на вимоги Москви. Водночас він наголосив, що до досягнення поставлених Кремлем цілей бойові дії триватимуть, а також заявив про продовження створення так званої "буферної зони" поблизу українського кордону.