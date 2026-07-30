Х-101 в Польщі: під Любліном стоїть комплекс Patriot, який не збив ракету РФ, — розвідник

Екскерівник розвідувального управління збройних сил Польщі полковник Анджей Дерлатка розповів, що під Любліном дислокується зенітно-ракетний комплекс Patriot, який мав би збити російську ракету Х-101, але не зробив цього. Можлива причина такого рішення — страх польської влади та неготовність приймати рішення. Як польські збройні сили мали б протидіяти російській загрозі й чи може іти мова про навмисну провокацію РФ проти збройного підприємства, розташованого за 30 км від точки влучання?

Розвідник прокоментував вибух ракети у Польщі в ефірі медіа Wirtualna Polska, ідеться у матеріалі на порталі Wiadomosci. Як пояснив Дерлатка, система ППО мала б знешкодити засіб ураження у момент, коли він був високо у повітрі. При цьому у зоні удару перебувала установка Patriot з ракетами, які здатні збити Х-101. Розвідник озвучив кілька причин, чому цього не сталось. Серед них — юридичні проблеми, оскільки Польща живе у мирний час і тому "ми не можемо використовувати зброю проти літаючих об'єктів з Росії". Водночас, раніше польські військові вже збивали російський дрон, і це ж почала робити Румунія кілька днів тому, зауважив він. Ексрозвідник підсумував, що з боку польської влади може іти мова про нерішучість та неготовність приймати такі виклики.

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Ведучий поцікавився, "чи не проспала польська влада". Дерлатка не підтвердив таку тезу, але все ж розкритикував Варшаву і також військових.

"Це брак рішучості. Страх приймати рішення, страх наслідків. Цього не можна допустити. Мені здається, що тут бракує волі з боку військових, бо я знаю військових, і вони знають, що потрібно робити в такій ситуації. Однак, це питання відсутності рішучості", — зауважив він.

Серед іншого, ексрозвідник пояснив, що населення слід попереджати про повітряну загрозу, як це робить Україна, і тоді можна збивати російські засоби ураження. Крім того, він відповів на питання, чи не могла це бути та сама російська провокація, про яку говорили кілька тижнів тому. На думку Дерлатка, це не так. З іншого боку, розвідник пригадав, що поруч з точкою влучання під Любліном з місто Краснік, в якому розбудовують збройні підприємства.

"Можливо, це були навмисні дії росіян, щоб показати, що вони незадоволені розширенням польської збройової промисловості в Красніку. Можливо, саме цього вони й прагнули. Можливо, в цій ракеті була технічна помилка, що координати були якимось чином змінені, сфальсифіковані в системі наведення ракети. Незалежно від того, чи це технічна помилка, чи навмисний вчинок, таку ракету слід нейтралізувати", — пролунало в ефірі.

Вибух ракети в Польщі — точка влучання біля селища Тарнава-Кольонія 30 липня Фото: Google Maps

Вибух ракети в Польщі — що сталось 30 липня

Зазначимо, в ніч на 30 липня ЗС РФ провели масований обстріл України, під час якого під удар потрапили Київ, Кривий Ріг, Житомирська та Вінницька області й також Львів. Польські збройні сили повідомили, що на територію країни залетів невідомий об'єкт, який планували збити F-16, але він зник над сільською місцевістю. Згодом медіа та жителі Люблінського воєводства заявили, що чули гучний вибух, від якого у деяких населених пунктах трусило будинки.

З'ясувалось, що на територію Польщі залетіла російська ракета, як припускають, Х-101, яка вибухнула на полі біля селища Тарнава-Кольонія (відстань до кордону Волинської області — близько 90 км). На фото з місця подій — вирва, діаметром 10 м та глибиною близько 5 м.

Нагадуємо, вдень 30 липня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відповів на питання, чи навмисно російська ракета прилетіла у Люблінське воєводство та чому її не збили.