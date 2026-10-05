Польща перемістила батарею Patriot під Люблін: як готуються до нападу РФ (відео)

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів про нову оборонну архітектуру, яку будуть запроваджувати через загрозу нападу РФ на західному кордоні. Серед іншого, у Люблінському воєводстві посилять систему протиповітряної оборони установками Patriot. Крім того, неподалік від кордону з'явиться новий підрозділ у складі 18-ї механізованої дивізії. Які плани Польщі щодо захисту кордону від атак РФ та чи згадали про можливість закриття неба ще й над Україною?

Заява Косіняка-Камиша пролунала під час пресконференції у місті Свідник (Świdnik) поруч з Люблінським аеропортом, розповіло медіа Radio Lublin. З'ясувалось, що окрім Patriot, у Люблінському воєводстві з'явиться підрозділ, який займатиметься дронами. Крім того, покращать ситуацію з танками Abrams, які базуються неподалік від кордону. Окремо наголошується на пріоритеті оборонних інвестицій у два ключові воєводства — Люблінське та Підкарпатське, щоб місцеве населення було у безпеці.

Польща та погрози РФ — Косіняк-Камиш про Patriot під Любліном

У рамках нової концепції оборони уряд Польщі планує розвивати підрозділи 18-ї механізованої дивізії, авіаційної академії в Дембліні (Dęblin) та вертолітної бази в аеропорту Свідник, заявив міністр. При цьому наголошується на особливому досвіді Люблінського та Підкарпатського воєводств, які регулярно реагують на повітряні загрози РФ в Україні та уміють вчасно вмикати систему оповіщення.

Видео дня

"Воєводства є найбільш досвідченими у плані оповіщення та загроз. Ці ситуації вимагають соціальної стійкості та співпраці, зокрема з боку місцевої та військової влади", — сказав посадовець.

Косіняк-Камиш коротко назвав кілька кроків, які підсилять систему оборони у Люблінському воєводстві. Найперше, з'явиться нова батарея Patriot і це буде "перший випадок розгортання польських "Патріотів" у Люблінському районі". Мета цієї новації — захист повітряного простору навколо аеропорту у Свіднику та підтримка безпеки цивільного повітряного руху. Також уточнювалось, що відбудеться ротація: у грудні 2026 року з Польщі поїдуть нідерландські військові зі своїми системами ППО, замість них поставлять ЗРК від інших союзників, а Польща "спокійно зможе використовувати наші тут, у Любліні".

Інші оборонні заходи — сформують нову 18-ту моторизовану бригаду 18-ї механізованої дивізії, яка базуватиметься у населених пунктах Ополе-Любельське (Opole Lubelskie) та Понятове (Poniatowa), і також біля Білгораї (Biłgoraj). Крім того, у населеному пункті Лукове (Łukowa) з'явиться підрозділ, який займатиметься БпЛА. Додаткові покращення — це розширення на кілька гектарів Демблінської Повітряної академії у Собешині (Sobieszyn), інвестиції у населеному пункті Краснік (Kraśnik), де базуються Abrams. Також у 2028 році на Люблінському аеродрому базуватимуться ударні гелікоптери AH-64E Apache, які надійдуть у Польщу.

"Війська безпілотників — це чудова можливість, бо вони надзвичайно сучасна сила. Конфлікт в Україні показав, наскільки важливим є це формування та напрямок, який отримала звичайна війна. І це гарна новина для мене, що це саме той тип військових, бо це майбутнє", — підсумував міністр.

Вказані чиновником військові об'єкти можна знайти на Google maps. Бачимо, що поки що йдеться про зміцнення кордону з Україною: захищаються від повітряних загроз під час ударів РФ по українцях, а не від ймовірної агресії з Білорусі чи Калінінграда.

Польща та погрози РФ — військові об'єкти в Люблінському та Підкарпатському воєводствах Фото: Google Maps

Польща та погрози РФ — що відомо

У липні 2026 року польські військові експерти говорили про наявність ЗРК Patriot у Люблінському воєводстві. Інформація з'явилась після того, як на територію країни залетіла ракета Х-101 РФ і долетіла ледь не до Варшави, аж поки упала у полі. Екскерівник розвідувального управління збройних сил Польщі полковник Анджей Дерлатка відповів на питання щодо інциденту з російською ракетою: заявив, що вона перебувала у полі зору комплексу ППО, та риторично поцікавився, з яких міркувань її не збили.

Зазначимо, у вересні стало відомо про плани Польщі збудувати на своїй території завод з виготовлення ракет Patriot. Польські медіа написали, що продукція заводу може закрити потреби Україні у протибалістиці.

Нагадуємо, 5 жовтня з'явився матеріал медіа Bloomberg, у якому ішлося про плани НАТО на відбиття можливої атаки РФ на країни Балтії та Польщу.