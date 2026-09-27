Польща готова розмістити у себе виробництво ракет для українських комплексів Patriot, — RMF24

Польща могла б побудувати на своїй території завод з виробництва ліцензійних ракет для американських комплексів ППО, що перебувають на озброєнні України. Це рішення залежить не від Києва, а від США.

Україна, ймовірно, незабаром може отримати від Сполучених Штатів ліцензію на власне виробництво боєприпасів для ракетного комплексу великої дальності MIM-104, і Варшава готова допомогти Києву. Про це, як повідомляє RMF24, розповіла заступниця голови Міністерства національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька.

Польща вже запропонувала, що якщо фабрику з виробництва ракет PAC планується створити в Україні, перенести її будівництво до Польщі, на безпечну територію.

Собковяк-Чарнецька додала, що процес подання Польщею заявки на створення сервісного центру, а згодом і на виробництво "Патріотів", є процесом, незалежним від України.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час переговорів зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у Нью-Йорку 22 вересня обговорював, зокрема, і питання щодо ліцензій на Patriot. Політикам вдалося досягти певного прогресу в питанні надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів.

Раніше Фокус повідомляв, що Німеччина терміново передасть Україні ракети Patriot. За словами міністра Пісторіуса, йдеться про підготовку до зими, і це завдання має "найвищий пріоритет".

Згодом стало відомо, що Польща передасть Україні дефіцитні ракети для системи "Патріот". Це відбудеться в рамках чергового пакету військової допомоги, а поставки узгоджуються з союзниками по НАТО.