Польша готова разместить у себя производство ракет для украинских комплексов Patriot, — RMF24

Польша могла бы построить на своей территории завод по изготовлению лицензионных ракет для американских комплексов ППО, стоящих на вооружении Украины. Данное решение не зависит от Киева, а от США.

Украина вскоре вероятно может получить от Соединенных Штатов лицензию на собственное производство боеприпасов для ракетного комплекса большого радиуса действия MIM-104 и Варшава готова помочь Киеву. Об этом, как сообщает RMF24, рассказала заместитель главы министерства национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

Польша уже предложила, что если фабрику для изготовления ракет PAC планируется создать в Украине, перенести ее строительство в Польшу, на безопасную территорию.

Собковяк-Чарнецкая добавила, что процесс подачи Польшей заявки на создание сервисного центра, а затем и на производство "Пэтриотов", является процессом, независимым от Украины.

Видео дня

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Нью-Йорке 22 сентября обсуждал, в частности, и вопрос о лицензиях на Patriot. Политикам удалось добится некоторого прогресса в вопросе предоставления Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков.

Ранее Фокус сообщал, что Германия в срочном порядке передаст Украине ракеты Patriot. По словам министра Писториуса, речь идет о подготовке к зиме, и эта задача имеет "приоритет самого высокого уровня".

Впоследствии стало известно, что Польша передаст Украине дефицитные ракеты для системы "Патриот". Это будет сделано в рамках очередного пакета военной помощи, а поставки согласовываются с союзниками по НАТО.