Один Shahed — вісім ракет: Ігнат пояснив, чому Україні бракує Patriot через Близький Схід

Ракет Patriot, витрачених на Близькому Сході, Україні вистачило б на кілька років бойової роботи цих систем. Так вважає речник Повітряних сил Юрій Ігнат, який пов'язує з цим нинішню кризу з перехоплювачами.

Про це начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил заявив у подкасті РБК-Україна. За його словами, за час повномасштабної війни українські військові змінили підходи до застосування американських комплексів і навчилися раціональніше витрачати дорогі ракети.

Одна ракета на одну ціль

Ігнат розповів, що українські розрахунки застосовують одну ракету проти однієї цілі. На Близькому Сході, за його словами, в окремих випадках могли запускати по вісім перехоплювачів одночасно.

Речник пояснив, що Patriot має три режими роботи: автоматичний, напівавтоматичний і ручний. В автоматичному режимі система може випустити значну кількість ракет, тому без бойового досвіду на одну ціль могли спрямувати весь пакет із пускової установки.

Видео дня

"Через відсутність такого досвіду вони могли на один "Шахед" чи одну балістичну ракету випустити одразу весь пакет протиракет із пускової", — сказав Ігнат.

За його оцінкою, саме через це Україна опинилася в кризі: "того, що було витрачено на Близькому Сході, нам вистачило б ще на кілька років бойової роботи системами Patriot".

"Блукаючий" Patriot

За словами Ігната, український досвід суттєво відрізняється від підходів інших країн. Зокрема, комплекс можна використовувати не лише зі стаціонарних позицій, а й для засідок зі зміною місця розташування.

"Можна використовувати Patriot не як стаціонарний комплекс, як американці тримають його на аеродромах чи базах, а зробити його, умовно кажучи, "блукаючим": поставити в засідку, збити п'ять бортів і неушкодженим повернутися", — пояснив він.

Як приклад можливостей українських військових Ігнат також згадав випадок у Брянській області.

Що відомо про постачання ракет для України

США постачають Україні лише 12 ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot на місяць, заявив президент Володимир Зеленський. Це приблизно вчетверо менше, ніж за адміністрації Джо Байдена.

Як раніше писав Фокус, в Україні закінчилися ракети-перехоплювачі для американської системи ППО Patriot, стверджують інсайдери. Через це країна стала вразливішою до російських балістичних атак.