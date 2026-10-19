Дефіцит ракет для Patriot: Зеленський назвав щомісячну кількість постачань від США

США постачають Україні лише 12 ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot на місяць, заявив президент Володимир Зеленський. Це приблизно вчетверо менше, ніж за адміністрації Джо Байдена.

В інтерв'ю Bloomberg, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Вашингтон затримує погодження передачі частини постачання, які Україна вже оплатила. Він пояснив, що Україна заплатила за озброєння, зокрема за ракети для перехоплення балістики РФ у межах програми PURL. Ця програма фінансує закупівлі американського озброєння для України. Проте американська сторона погодила лише частину постачання.

"І це не технічне питання", — наголосив президент.

Крім того, за Трампа США продають ці ракети Україні, тоді як Байден надавав їх безплатно як військову допомогу.

Пропозиція Вашингтону щодо дизеля

Окремо Зеленський запропонував американській стороні домовленість. За його словами, Україна припинить удари по російських об'єктах, пов'язаних із виробництвом дизельного пального, а натомість отримає ракети для Patriot. Вони мають захищати українські міста та інфраструктуру від російських балістичних ракет.

Видео дня

Слід врахувати, що Єврокомісія перерахувала Україні 2,86 млрд євро в межах оборонного компонента кредитної програми Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на закупівлю засобів ППО, дронів, ракет, радіолокаційних станцій, систем РЕБ та боєприпасів.

Як раніше писав Фокус, в Україні закінчилися ракети-перехоплювачі для американської системи ППО Patriot, стверджують інсайдери. Через це країна стала вразливішою до російських балістичних атак. За даними Повітряних Сил ЗС України, у ніч на 14 жовтня окупанти РФ окрім дронів запустили 39 ракет різних типів (Іскандер-М/KN-23/С-400/ Циркон/Онікс) з Курська, Брянська, Воронізької та Ростовської областей РФ. Українським силам ППО вдалось збити лише 4 балістичні ракети.

Також повідомлялось, що Росія продовжує посилювати удари по Україні за допомогою реактивних безпілотників і вдосконалює не лише засоби військового ураження, а й шукає нові маршрути для обходу ППО.