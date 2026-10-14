ЄС перерахував Україні майже 2,9 млрд євро: на що підуть кошти оборонного траншу

Єврокомісія перерахувала Україні 2,86 млрд євро в межах оборонного компонента кредитної програми Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на закупівлю засобів ППО, дронів, ракет, радіолокаційних станцій, систем РЕБ та боєприпасів.

На офіційному сайті Єврокомісії вказано, що транш дозволить закрити "найнагальніші оперативні потреби" України, зокрема в дронах і ракетах. За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, Росія "буксує на передовій" і водночас продовжує ескалацію повітряних атак, цілячись у цивільних та інфраструктуру. Тому підтримка Європи, наголосила вона, важливіша, ніж будь-коли.

Скільки коштів ще очікує Україна

Загальний обсяг Ukraine Support Loan становить 90 млрд євро на 2026–2027 роки. З них 60 млрд євро призначені на оборонні потреби й розвиток оборонно-промислового комплексу, ще 30 млрд євро — на бюджетну підтримку. У 2026 році на підтримку українського ОПК планують спрямувати 28,3 млрд євро.

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До кінця року Україні залишаються доступними ще 29,64 млрд євро допомоги від ЄС:

25,24 млрд євро в межах кредиту Ukraine Support Loan (12,54 млрд євро на ОПК і 12,7 млрд євро на бюджет);

4,4 млрд євро — залишок бюджетної підтримки за початковою програмою Ukraine Facility.

Для стабільності українського бюджету на решту року передбачено понад 17 млрд євро. Виплата цих коштів залежить від виконання умов, визначених у Плані для України та Меморандумі про взаєморозуміння.

Нагадаємо, у Bloomberg інформували, що ЄС планує створення фонду в 100 мільярдів євро для підтримки України, адже не бачить ознак закінчення війни. Якщо країни погодять цю ініціативу, виплати почнуться з 2028 року.

Раніше в Німеччині заявили, що відправлять Україні два комплекси ППО Patriot. Спочатку німці пообіцяли передати пускові установки, а потім — додаткові елементи систем.