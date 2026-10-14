ЕС перечислил Украине почти 2,9 млрд евро: на что пойдут средства оборонного транша

Еврокомиссия перечислила Украине 2,86 млрд евро в рамках оборонного компонента кредитной программы Ukraine Support Loan. Средства будут направлены на закупку средств ПВО, дронов, ракет, радиолокационных станций, систем РЭБ и боеприпасов.

На официальном сайте Еврокомиссии указано, что этот транш позволит покрыть "наиболее неотложные оперативные потребности" Украины, в частности в дронах и ракетах. По словам председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Россия "буксует на передовой" и в то же время продолжает эскалацию воздушных атак, нацеленных на гражданское население и инфраструктуру. Поэтому поддержка Европы, подчеркнула она, важна как никогда.

Какую сумму ещё ожидает получить Украина

Общий объем кредита "Ukraine Support Loan" составляет 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Из них 60 млрд евро предназначены для нужд обороны и развития оборонно-промышленного комплекса, ещё 30 млрд евро — на бюджетную поддержку. В 2026 году на поддержку украинского ОПК планируется направить 28,3 млрд евро.

Видео дня

До конца года Украине остаются доступны ещё 29,64 млрд евро помощи от ЕС:

25,24 млрд евро в рамках кредита Ukraine Support Loan (12,54 млрд евро на ОПК и 12,7 млрд евро на бюджет);

4,4 млрд евро — остаток бюджетной поддержки по первоначальной программе Ukraine Facility.

Для обеспечения стабильности украинского бюджета до конца года предусмотрено более 17 млрд евро. Выплата этих средств зависит от выполнения условий, определённых в "Плане для Украины" и Меморандуме о взаимопонимании.

Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что ЕС планирует создать фонд в размере 100 миллиардов евро для поддержки Украины, поскольку не видит признаков окончания войны. Если страны одобрят эту инициативу, выплаты начнутся с 2028 года.

Ранее в Германии заявили, что отправят Украине два комплекса ПВО Patriot. Сначала немцы пообещали передать пусковые установки, а затем — дополнительные элементы систем.