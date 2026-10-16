Росія змінила маршрути ударних дронів: у чому нова небезпека для України

Росія продовжує посилювати удари по Україні за допомогою реактивних безпілотників і вдосконалює не лише засоби військового ураження, а й шукає нові маршрути для обходу ППО.

Терористи з російської армії щодня запускають сотні дронів, зокрема реактивних, максимальна швидкість яких, за даними ворога, сягає 1000 км/год. Навіть найсучасніша система ППО не здатна перехопити їх усі, розповів в ефірі "Київ24" авіаційний експерт Богдан Долінце.

"Ми бачимо, що під час останніх атак відсоток збиття становив від 60% до 85%. Тобто, якщо ворог запускає кілька сотень ударних безпілотників, то від 40 до 60 з них, на жаль, прориваються крізь щільну багатошарову систему ППО і можуть досягати окремих цілей", — констатує він.

Долінце вказує на те, що під час останніх атак росіяни використовували нові маршрути для своїх ударних дронів, які відрізняються від типових атак з півночі.

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"Зокрема, не виключено, що під час цих атак використовувалися відповідні ретранслятори та обладнання як на території Республіки Білорусь, так і на території так званої Придністровської республіки, що перебуває під контролем Росії", — зазначив він.

Раніше радник президента Сергій Бескрестнов зазначав, що ЗС РФ вдосконалили ударний реактивний дрон "Герань-4", який тепер може літати зі швидкістю майже 900 км і досягати західних областей України.

Саме західна частина країни останнім часом дедалі частіше стає мішенню атак російських терористів. Лише 16 жовтня вони завдали удару по Луцьку та Рівному, атакувавши енергетичну та цивільну інфраструктуру, а також житлові будинки.

До цього РФ завдавала ударів по Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Напередодні, 15 жовтня, наймасштабнішого удару зазнали Кропивницький та Кіровоградська область, куди ворог направив близько 360 безпілотників.

Нагадаємо, під атакою РФ опинилася Умань у Черкаській області. У результаті влучання дрона загорілася багатоповерхова будівля, а чоловіка врятували з-під завалів.