Як працюють рестранслятори російських "Шахедів": "Флеш" розповів про принципи роботи (відео)
Радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов показав принцип роботи ретрансляторів модемів, якими ЗС РФ оснащує всю лінійку дронів типу "Шахед". За словами фахівця, відповідна комбінація дає ворогу отримувати стійкий зв'язок і відеокартинку.
"Флеш" указує, що завдяки наявності живлення й інтернету ці модеми працюють в різних умовах, що і створює проблеми з приглушенням такого зв'язку. Про це він розповів у своєму відео в Telegram.
"Останні дні я отримував питання про те, які розміри мають MESH-рестранслятори для "Шахедів", — сказав військовий і показав два типи модемів.
На відео радник президента вказав на два пристрої — на кілька ват (невеликого розміру) та кількадесят ват (більших параметрів). Фахівець додає, що завдяки таким рішення ЗС РФ отримують можливість ретранслювати сигнал на "Шахеди".
"Як бачите, розміри дуже маленькі. Можна зібрати в приватному будинку, в машині або в валізі. Все, що потрібно ворогу, це — дати інтернет і живлення, і це буде працювати", — говорить "Флеш".
Раніше Фокус повідомляв про те, скільки може тривати цинічна тактика РФ із постійним запуском дронів навіть у день і чим Україна здатна відповісти вже зараз.
Згодом стало відомо, що Україна готує 400 швидкісних дронів-перехоплювачів. Водночас їхню ефективність ще належить перевірити на масштабі, каже президент Зеленський.