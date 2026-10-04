Как работают ретрансляторы российских "шахедов": "Флеш" рассказал о принципах работы (видео)

Советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов продемонстрировал принцип работы ретрансляторов модемов, которыми ВС РФ оснащают всю линейку дронов типа "Шахед". По словам специалиста, такая комбинация позволяет противнику получать стабильную связь и видеоизображение.

"Флеш" отмечает, что благодаря наличию питания и интернета эти модемы работают в различных условиях, что и создает проблемы с подавлением такой связи. Об этом он рассказал в своем видео в Telegram.

"В последние дни мне задавали вопросы о том, каких размеров MESH-ретрансляторы для "Шахедов", — сказал военный и показал два типа модемов.

На видео советник президента указал на два устройства — мощностью в несколько ватт (небольшого размера) и в несколько десятков ватт (более крупных размеров). Специалист добавляет, что благодаря таким решениям ВС РФ получают возможность ретранслировать сигнал на "Шахеды".

Видео дня

"Как видите, размеры очень маленькие. Можно собрать в частном доме, в машине или в чемодане. Все, что нужно врагу, — это подключить интернет и подать питание, и устройство заработает", — говорит "Флеш".

Ранее Фокус сообщал о том, как долго может продолжаться циничная тактика РФ, заключающаяся в постоянном запуске дронов даже днем, и чем Украина способна ответить уже сейчас.

Впоследствии стало известно, что Украина готовит 400 скоростных дронов-перехватчиков. В то же время их эффективность еще предстоит проверить в реальных условиях, говорит президент Зеленский.