Россия изменила маршруты ударных дронов: в чем новая опасность для Украины

РФ продолжает наращивать удары по Украине реактивными беспилотниками и совершенствует не только средства военного поражения, но и ищет новые маршруты для обхода ПВО.

Террористы из российской армии ежедневно запускают сотни дронов, в том числе реактивных, максимальная скорость которых, заявленная врагом, составляет до 1000 км/час. Даже самая современная система ПВО не способна перехватить их все, рассказал в эфире "Киев24" авиационный эксперт Богдан Долинце.

"Мы видим, что в последние атаки процент сбития составлял от 60 до 85%. То есть при том, если враг запускает несколько сотен ударных беспилотников, то от 40 до 60 их, к сожалению, прорываются через плотную многошаровую систему ПВО и могут достигать отдельно взятых целей", — констатирует он.

Долинце указывает на тот факт, что во время последних атак россияне использовали новые маршруты для своих ударных дронов, которые отличаются от типичных атак с севера.

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"И в том числе не исключено, что во время этих атак были использованы соответствующие ретрансляторы и оборудование как на территории Республики Беларусь, так и на территории так называемой Приднестровской республики, контролированной Россией", — отметил он.

Ранее советник президента Сергей Бескрестнов указал на тот момент, что ВС РФ усовершенствовали ударный реактивный дрон "Герань-4", который теперь может лететь со скоростью почти 900 км и достигать западных областей Украины.

Именно запад страны в последнее время все чаще становится целью атак российских террористов. Только 16 октября они ударили по Луцку и Ровно, атаковав энергетическую и гражданскую инфраструктуру, а также жилые дома.

До этого РФ наносила удары по Ивано-Франковской и Тернопольскокой областям.

Накануне, 15 октября, масштабнейшему удару подверглись Кропивницкий и Кировоградская область, куда враг направил около 360 беспилотников.

Напомним, под атакой РФ оказалась Умань в Черкасской области. В результате прилета дрона загорелось многоэтажное здание, а мужчину спасли из-под завалов.