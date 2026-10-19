Дефицит ракет для Patriot: Зеленский назвал ежемесячный объем поставок из США

США поставляют Украине всего 12 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot в месяц, заявил президент Владимир Зеленский. Это примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена.

В интервью Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Вашингтон задерживает согласование передачи части поставок, которые Украина уже оплатила. Он пояснил, что Украина оплатила вооружение, в частности ракеты для перехвата баллистических ракет РФ в рамках программы PURL. Эта программа финансирует закупки американского вооружения для Украины. Однако американская сторона одобрила лишь часть поставок.

"И это не технический вопрос", — подчеркнул президент.

Кроме того, при Трампе США продают эти ракеты Украине, тогда как Байден предоставлял их бесплатно в качестве военной помощи.

Предложение Вашингтона по поводу дизеля

Кроме того, Зеленский предложил американской стороне достичь договоренности. По его словам, Украина прекратит удары по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива, а взамен получит ракеты для Patriot. Они должны защищать украинские города и инфраструктуру от российских баллистических ракет.

Видео дня

Следует учесть, что Еврокомиссия перечислила Украине 2,86 млрд евро в рамках оборонного компонента кредитной программы Ukraine Support Loan. Средства будут направлены на закупку средств ПВО, дронов, ракет, радиолокационных станций, систем РЭБ и боеприпасов.

Как ранее писал Фокус, в Украине закончились ракеты-перехватчики для американской системы ПВО Patriot, утверждают инсайдеры. Из-за этого страна стала более уязвимой перед российскими баллистическими атаками. По данным Воздушных сил ВС Украины, в ночь на 14 октября оккупанты РФ, помимо дронов, запустили 39 ракет различных типов (Искандер-М/KN-23/С-400/ Циркон/Оникс) из Курска, Брянска, Воронежской и Ростовской областей РФ. Украинским силам ПВО удалось сбить лишь 4 баллистические ракеты.

Также сообщалось, что Россия продолжает усиливать удары по Украине с помощью реактивных беспилотников и не только совершенствует средства военного поражения, но и ищет новые маршруты для обхода ПВО.