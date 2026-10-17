Тревожный сигнал из США: дефицит ракет для систем Patriot и THAAD продлится вплоть до 2030 года

Американские генералы давно предупреждали о катастрофическом дефиците ракет, но к ним прислушались только после их увольнения во время войны с Ираном. Теперь Пентагон вынужден признать: защититься от новых атак будет крайне сложно как минимум до 2030 года.

О критическом дефиците ракет для систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и THAAD было известно ещё в конце 2025 года. Тогда начальник штаба Армии США генерал Рэнди Джордж подготовил закрытую оценку рисков и предупредил Пентагон о критически низких запасах ракет и о том, что нехватка перехватчиков продлится как минимум до 2030 года. За такой неутешительный, но реалистичный прогноз офицера впоследствии отстранили от должности во время боевых действий с Ираном. Об этом сообщило американское издание CBS News.

По информации журналистов, в декабре 2025 года, ещё до начала войны с Ираном, начальник штаба армии США Рэнди Джордж предупредил руководство Пентагона о нехватке боеприпасов для противоракетной обороны. В апреле 2026 года, когда война с Ираном уже продолжалась, министр обороны США Пит Хегсет отстранил генерала от должности. В то же время CBS News не утверждает, что причиной увольнения стало именно это предупреждение.

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О чём предупреждал генерал Рэнди Джордж

Как сообщает CBS News со ссылкой на нескольких американских чиновников, знакомых с ситуацией, оценка Джорджа касалась запасов ракет для комплексов Patriot и системы противоракетной обороны THAAD. Он предупредил, что запасы этих боеприпасов будут оставаться на стратегически низком уровне до 2030 года.

Оценка генерала Джорджа была включена в План распределения сил Глобального управления силами Пентагона (GFMAP) на 2027 финансовый год. Этот документ, известный как Global Force Management Allocation Plan, определяет, как американские войска и вооружение распределяются между военными командованиями в различных регионах мира.

Американские чиновники на условиях анонимности сообщили, что ключевыми факторами исчерпания ресурсов стали:

масштабные поставки ракет Patriot в Украину для отражения российской агрессии после 2022 года;

интенсивное использование систем ПВО для защиты Израиля и в ходе боевых действий против Ирана и йеменских хуситов;

ограниченные мощности американского оборонно-промышленного комплекса.

Сам Джордж отказался комментировать эту информацию журналистам. Точные данные об американских запасах CBS News также не обнародовала из соображений безопасности.

Почему запасы Patriot и THAAD имеют стратегическое значение

"Патриот" и THAAD выполняют разные, но взаимодополняющие задачи. Обе системы предназначены для перехвата воздушных и ракетных угроз, однако обладают разными возможностями.

Систему "Патриот" используют для защиты военных объектов, войск и критически важной инфраструктуры от самолетов, крылатых и баллистических ракет. Одним из ключевых боеприпасов комплекса является перехватчик PAC-3, который уничтожает цель при прямом столкновении.

Система THAAD предназначена, прежде всего, для перехвата баллистических ракет на конечной стадии их полета. Она способна поражать цели на больших высотах, в том числе за пределами атмосферы Земли.

Совместное использование этих комплексов позволяет создавать многоуровневую систему противоракетной обороны.

Отставной полковник Корпуса морской пехоты США и старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан объяснил CBS News, почему эти боеприпасы особенно важны для американских военных.

"Это два типа боеприпасов армии, которые чаще всего будут применяться в конфликте с Китаем", — отметил он.

По его словам, поставка новых ракет PAC-3 занимает в среднем 3,5 года, а на поставку новых комплектов THAAD оборонным подрядчикам требуется более 4 лет. Также он подчеркнул, что в случае потенциального масштабного конфликта с Китаем потребность в средствах противовоздушной и противоракетной обороны может быть значительно выше, чем в некоторых других видах вооружения.

Почему США не могут быстро пополнить свои арсеналы

Проблема заключается не только в расходе ракет во время последних конфликтов. По словам Кансиана, после окончания холодной войны американские военные планировали преимущественно краткосрочные региональные операции. Это повлияло на подходы к закупкам вооружения и развитию оборонного производства. В результате промышленность была приспособлена к производству в мирное время, но не к быстрому многократному увеличению выпуска боеприпасов в случае длительной войны.

"Мы сократили возможности для резкого наращивания производства, поскольку считали их ненужными", — пояснил Кансиан, комментируя ситуацию в эфире CBS News.

Он добавил, что после начала полномасштабной войны России против Украины американская сторона осознала, что запасов вооружения и производственных мощностей недостаточно для длительного конфликта.

Промышленные мощности и реакция Пентагона

Основные производители систем — оборонные гиганты Lockheed Martin и RTX (Raytheon) — уже подписали соглашения о расширении производства. В частности, Lockheed Martin планирует в четыре раза увеличить производство перехватчиков THAAD — с 96 до 400 единиц в год. Компания также объявила о планах инвестировать миллиарды долларов в расширение и модернизацию производственных площадок. По замыслу, это должно помочь удовлетворить спрос на противоракетные системы США и их союзников.

В то же время в самом Министерстве обороны США отрицают наличие системного кризиса.

"Заявления о нехватке боеприпасов в США не соответствуют действительности. Когда СМИ безответственно усиливают эти утверждения, реальные последствия очевидны: наши враги обретают смелость для нападения на американские войска. У США есть всё необходимое для нанесения удара в то время и в том месте, которые выберет президент", — заявил главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в комментарии CBS News.

По оценкам аналитиков, сокращение промышленной базы, продолжавшееся десятилетиями после окончания Холодной войны, делает невозможным мгновенное наращивание производства сложных компонентов ПВО, поэтому восстановление нормативных запасов ожидается не раньше 2030 года.

Как дефицит американских ракет может повлиять на Украину

Для Украины эта ситуация имеет непосредственное значение, поскольку комплексы "Пэтриот" используются для перехвата российских баллистических и крылатых ракет. Киев и другие украинские города зависят от наличия достаточного количества средств перехвата для защиты от российских ударов.

Проблема заключается в том, что США должны одновременно обеспечивать собственные военные нужды, поддерживать союзников и пополнять запасы после их расходования в ходе боевых действий. Украина, страны Европы и другие партнеры США также нуждаются в этих системах и боеприпасах.

В своём апрельском исследовании CSIS предупредил, что сокращение американских запасов может повлиять на поставки систем "Пэтриот", THAAD и других ракет Украине и союзникам. Странам, использующим эти системы, придётся конкурировать за возможности производителей, пока те будут наращивать выпуск вооружения.

Таким образом, предупреждение генерала Рэнди Джорджа касалось не только краткосрочной нехватки ракет. Оно указывало на проблему, которая может сохраняться годами: даже после завершения боевых действий быстрое восстановление запасов противоракетной обороны потребует времени.

Для Украины это означает, что наличие систем "Патриот" само по себе не гарантирует достаточной защиты — важную роль по-прежнему играют регулярные поставки перехватчиков и способность партнеров наращивать их производство.

Напомним, по данным источника CNN, Украина, возможно, исчерпала запасы ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, что затрудняет перехват российских баллистических ракет. Собеседник телеканала заявил, что "почти все баллистические ракеты из последнего удара не были перехвачены из-за отсутствия ракет-перехватчиков", однако официального подтверждения этой информации не приведено.

Кроме того, "Фокус" ранее сообщал, что ракеты Patriot, срок службы которых вскоре может истечь, остаются в арсеналах двух стран ЕС вместо того, чтобы быть предоставленными Украине.