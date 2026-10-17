Тривожний сигнал зі США: дефіцит ракет до Patriot і THAAD затягнеться аж до 2030 року

Американські генерали давно попереджали про катастрофічний дефіцит ракет, але до них дослухалися лише після звільнення під час війни з Іраном. Тепер Пентагон змушений визнати: захиститися від нових атак буде вкрай важко щонайменше до 2030 року.

Про критичний дефіцит ракет до систем протиповітряної та протиракетної оборони Patriot і THAAD було відомо ще наприкінці 2025 року. Тоді начальник штабу Армії США генерал Ренді Джордж підготував закриту оцінку ризиків і попередив Пентагон про критично низькі запаси ракет і що нестача перехоплювачів триватиме щонайменше до 2030 року. За такий невтішний, але реалістичний прогноз офіцера згодом усунули з посади під час бойових дій з Іраном. Про це повідомило американське видання CBS News.

За інформацією журналістів, у грудні 2025 року, ще до початку війни з Іраном, начальник штабу армії США Ренді Джордж попередив керівництво Пентагону про нестачу боєприпасів для протиракетної оборони. У квітні 2026 року, коли війна з Іраном уже тривала, міністр оборони США Піт Гегсет усунув генерала з посади. Водночас CBS News не стверджує, що причиною звільнення стало саме це попередження.

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Про що попереджав генерал Ренді Джордж

Як пише CBS News із посиланням на кількох американських посадовців, знайомих із ситуацією, оцінка Джорджа стосувалася запасів ракет для комплексів Patriot і системи протиракетної оборони THAAD. Він попередив, що запаси цих боєприпасів залишатимуться на стратегічно низькому рівні до 2030 року.

Оцінка генерала Джорджа була включена до Плану розподілу сил Глобального управління силами Пентагону (GFMAP) на 2027 фінансовий рік. Цей документ, відомий як Global Force Management Allocation Plan, визначає, як американські війська й озброєння розподіляють між військовими командуваннями в різних регіонах світу.

Американські посадовці на умовах анонімності повідомили, що ключовими факторами вичерпання ресурсів стали:

масштабні поставки ракет Patriot Україні для відсічі російській агресії після 2022 року;

інтенсивне використання систем ППО для захисту Ізраїлю та під час бойових дій проти Ірану й єменських хуситів;

обмежені потужності американського оборонно-промислового комплексу.

Сам Джордж відмовився коментувати цю інформацію журналістам. Точні показники американських запасів CBS News також не оприлюднило з міркувань безпеки.

Чому запаси Patriot і THAAD мають стратегічне значення

Patriot і THAAD виконують різні, але взаємодоповнювальні завдання. Обидві системи призначені для перехоплення повітряних і ракетних загроз, проте мають різні можливості.

Patriot використовують для захисту військових об'єктів, сил та критичної інфраструктури від літаків, крилатих і балістичних ракет. Одним із ключових боєприпасів комплексу є перехоплювач PAC-3, який знищує ціль прямим зіткненням.

THAAD призначена передусім для перехоплення балістичних ракет на кінцевій ділянці їхнього польоту. Вона може уражати цілі на великих висотах, зокрема за межами атмосфери Землі.

Спільне використання цих комплексів дає змогу створювати багаторівневу систему протиракетної оборони.

Відставний полковник Корпусу морської піхоти США та старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Кансіан пояснив CBS News, чому ці боєприпаси особливо важливі для американських військових.

"Це два типи боєприпасів армії, які найчастіше використовуватимуться у конфлікті з Китаєм", — зазначив він.

За його словами замовлення нових ракет PAC-3 виконується в середньому 3,5 року, а на нові комплекти THAAD оборонним підрядникам потрібно понад 4 роки. Також він наголосив, що у потенційному масштабному конфлікті з Китаєм потреба в засобах протиповітряної та протиракетної оборони може бути значно вищою, ніж у деяких інших видах озброєння.

Чому США не можуть швидко поповнити арсенали

Проблема полягає не лише у витратах ракет під час останніх конфліктів. За словами Кансіана, після завершення холодної війни американські військові планували переважно короткі регіональні операції. Це вплинуло на підходи до закупівель озброєння та розвитку оборонного виробництва. У результаті промисловість була пристосована до виробництва в мирний час, але не до швидкого багаторазового збільшення випуску боєприпасів у разі тривалої війни.

"Ми скоротили можливості для різкого нарощування виробництва, оскільки вважали їх непотрібними", — пояснив Кансіан, коментуючи ситуацію CBS News.

Він додав, що після початку повномасштабної війни Росії проти України американська сторона усвідомила, що запасів озброєння та виробничих потужностей недостатньо для тривалого конфлікту.

Промислові потужності та реакція Пентагону

Основні виробники систем — оборонні гіганти Lockheed Martin та RTX (Raytheon) — вже підписали угоди про розширення випуску. Зокрема, Lockheed Martin планує чотириразово збільшити виробництво перехоплювачів THAAD — з 96 до 400 одиниць на рік. Компанія також оголосила про плани інвестувати мільярди доларів у розширення та модернізацію виробничих майданчиків. За задумом, це має допомогти задовольнити попит на протиракетні системи США та їхніх союзників.

Водночас у самому Міністерстві оборони США заперечують наявність системної кризи.

"Заяви про нестачу боєприпасів у США є хибними. Коли медіа безвідповідально посилюють ці твердження, реальні наслідки очевидні: наші вороги отримують сміливість атакувати американські війська. США мають усе необхідне для завдання удару в час і місце, які обере Президент", — заявив головний речник Пентагону Шон Парнелл у коментарі CBS News.

За оцінками аналітиків, скорочення промислової бази, що тривало десятиліттями після завершення Холодної війни, унеможливлює миттєве нарощування випуску складних складників ППО, тому повернення до нормативних запасів очікується не раніше 2030 року.

Як дефіцит американських ракет може вплинути на Україну

Для України ситуація має безпосереднє значення, оскільки комплекси Patriot використовують для перехоплення російських балістичних і крилатих ракет. Київ та інші українські міста залежать від наявності достатньої кількості перехоплювачів для захисту від російських ударів.

Проблема полягає в тому, що США мають одночасно забезпечувати власні військові потреби, підтримувати союзників і поповнювати запаси після витрат у бойових діях. Україна, країни Європи та інші партнери США також потребують цих систем і боєприпасів.

У своєму квітневому дослідженні CSIS попередив, що скорочення американських запасів може вплинути на постачання Patriot, THAAD та інших ракет Україні й союзникам. Країнам, які використовують ці системи, доведеться конкурувати за можливості виробників, поки ті нарощуватимуть випуск озброєння.

Таким чином, попередження генерала Ренді Джорджа стосувалося не лише короткострокової нестачі ракет. Воно вказувало на проблему, яка може зберігатися роками: навіть після завершення бойових дій швидке відновлення запасів протиракетної оборони потребуватиме часу.

Для України це означає, що наявність систем Patriot сама по собі не гарантує достатнього захисту — важливими залишаються також регулярне постачання перехоплювачів і спроможність партнерів нарощувати їхнє виробництво.

Нагадаємо, за даними джерела CNN, Україна могла вичерпати запаси ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, що ускладнює перехоплення російських балістичних ракет. Співрозмовник телеканалу заявив, що "майже всі балістичні ракети з останнього удару не були перехоплені через відсутність ракет-перехоплювачів", однак офіційного підтвердження цієї інформації не наведено.

Також Фокус раніше писав, що ракети Patriot, які скоро можуть втратити термін служби, залишаються в арсеналах двох країн ЄС замість допомоги Україні.