Ракеты для Patriot и NASAMS до сих пор не одобрены Пентагоном: Киев ждет уже почти месяц

Решение о ракетах для Patriot и NASAMS уже почти месяц лежит без подписи главы Пентагона Пита Хегсета. Владимир Зеленский поручил вновь поднять этот вопрос перед Вашингтоном и добавил, что параллельно Киев ведет переговоры о поставках перехватчиков с Европой и другими партнерами.

Украина уже почти месяц ждет, когда глава Пентагона Пит Хегсет подпишет решение о поставках ракет для систем Patriot и NASAMS. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что провел селекторное совещание, посвященное поставкам вооружения от партнеров и восстановлению энергетики после российских ударов. По его словам, министр обороны, Главнокомандующий ВСУ и глава МИД доложили о ходе дел с поставками средств противовоздушной обороны, прежде всего ракет для Patriot.

Киев ведет переговоры сразу с несколькими сторонами — с Соединенными Штатами, европейскими странами и другими партнерами, располагающими запасами ракет PAC-2 и PAC-3.

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"Работаем по нескольким направлениям: с Соединёнными Штатами, Европой и другими партнёрами, у которых есть запас ракет PAC-2 и PAC-3. В частности, уже почти месяц ждем подписи г-на Хегсета по ракетам для "Пatriot" и "Насамс". Поручил еще раз обсудить этот вопрос с американской стороной. Продолжаются переговоры и с другими странами", – отметил Зеленский.

Отдельной темой совещания стала подготовка к встрече в формате "Рамштайн", которая состоится в ноябре. Президент подчеркнул, что необходимо ускорить выполнение уже принятых решений, ведь часть из них остается невыполненной в течение длительного времени. Каждый пакет поддержки он назвал возможностью защитить жизни людей и поблагодарил партнеров, которые реально помогают ускорить крайне необходимые поставки.

Ранее сообщалось, что ракет "Патриот", израсходованных на Ближнем Востоке, Украине хватило бы на несколько лет работы этих комплексов – такую оценку в подкасте РБК-Украина дал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат, связывая с этим нынешний дефицит перехватчиков. По его словам, за время большой войны украинские военные изменили подходы к применению американских систем и научились расходовать дорогие ракеты более рационально.

Кроме того, в СМИ сообщалось, что Пит Хэгсет задерживает поставку Украине следующей партии ракет Patriot, предназначенных для сбивания российских баллистических ракет. О трудностях с поставками отдельных видов вооружения говорил и сам Зеленский — при этом остается открытым вопрос, что происходит с контрактами, уже оплаченными европейскими партнерами в рамках программы военной помощи PURL.