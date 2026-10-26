Ракети для Patriot і NASAMS досі без підпису Пентагону: Київ чекає майже місяць

Рішення щодо ракет для Patriot і NASAMS майже місяць лежить без підпису голови Пентагону Піта Гегсета. Володимир Зеленський доручив підняти це питання перед Вашингтоном повторно й додав, що паралельно Київ домовляється про перехоплювачі з Європою та іншими партнерами.

Україна майже місяць очікує, коли голова Пентагону Піт Гегсет підпише рішення щодо ракет для систем Patriot і NASAMS. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що провів селекторну нараду – про постачання озброєння від партнерів і про відновлення енергетики після російських ударів. За його словами, міністр оборони, Головнокомандувач ЗСУ та очільник МЗС доповіли про стан справ із постачанням перехоплювачів для протиповітряної оборони, насамперед ракет для Patriot.

Київ веде перемовини одразу з кількома сторонами – зі Сполученими Штатами, європейськими державами та іншими партнерами, які мають запаси ракет PAC-2 і PAC-3.

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"Працюємо на кількох напрямках: зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3. Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для "петріотів" та "насамсів". Доручив ще раз проговорити це з американською стороною. Триває розмова і з іншими країнами", – зазначив Зеленський.

Окремою темою наради стала підготовка до зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться в листопаді. Президент наголосив, що виконання вже ухвалених рішень потрібно прискорити, адже частина з них залишається невиконаною тривалий час. Кожен пакет підтримки він назвав можливістю захистити життя людей і подякував партнерам, які реально допомагають пришвидшувати критично потрібні постачання.

Раніше повідомлялося, що ракет Patriot, витрачених на Близькому Сході, Україні вистачило б на кілька років роботи цих комплексів – таку оцінку в подкасті РБК-Україна дав начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат, пов'язуючи з цим нинішній дефіцит перехоплювачів. За його словами, за час великої війни українські військові змінили підходи до застосування американських систем і навчилися витрачати дорогі ракети раціональніше.

Також медіа писали, що Піт Гегсет стримує передачу Україні наступної партії ракет Patriot, призначених для збиття російської балістики. Про труднощі з постачанням окремих видів озброєння говорив і сам Зеленський – при цьому залишається відкритим питання, що відбувається з контрактами, уже оплаченими європейськими партнерами за програмою військової допомоги PURL.