Ракеты для Patriot в Украине появятся не скоро: почему возник дефицит и когда ситуация улучшится

Запасы ракет в Европе для комплексов Patriot значительно сократились. Поэтому страны неохотно делятся ракетами-перехватчиками с Украиной. Страны ЕС хотят получить от Соединённых Штатов Америки надёжные гарантии относительно новых поставок, прежде чем делиться запасами с Украиной.

Улучшение ситуации прогнозируется не раньше, чем через год, когда Украина получит ракеты-перехватчики, производство которых заказано в Европе, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, в 2027 и 2028 годах Украина получит 600 ракет PAC-2, произведенных в Германии. Кроме того, в конце октября 2026 года было объявлено о заключении нового соглашения о производстве ракет PAC-3 в Польше.

В то же время агентство отмечает, что обещание президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков до сих пор не вступило в силу.

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Более того, пока не запущена программа разработки недорогих систем противовоздушной обороны, о которой в феврале объявили пять европейских стран с крупнейшими оборонными бюджетами.

Напомним, недавно Германия заявила, что в настоящее время возможности поставки систем ПВО Patriot в Украину исчерпаны.

А вот ракет "Патриот", которые США израсходовали на Ближнем Востоке, Украине хватило бы на несколько лет.