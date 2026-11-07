Германия отказывается передавать Украине системы Patriot: Писториус сделал заявление

Возможности Германии по поставкам систем ПВО Patriot на данный момент исчерпаны. Сейчас другие страны, считает министр обороны, должны подключиться к усилению обороноспособности Украины.

Германия уже поставила Украине несколько американских систем противовоздушной обороны Patriot и определенное количество управляемых ракет к ним. Об этом, как пишет немецкое издание Focus, заявил министр обороны Борис Писториус.

По его словам, все оружие, которое Бундесвер предоставляет сейчас в качестве помощи, на данный момент заменит невозможно.

"Это создало бы для нас пробелы, за которые мы не можем нести ответственность", — заметил глава оборонного ведомства.

Политик подчеркнул, что теперь другим государства необходимо принять большее участие в защите Украины от российской агрессии. Данная тема, по его словам, будет обсуждаться в середине ноября во время заседания контактной группы по Украине в формате "Рамштайн".

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Напомним, в конце октября Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет Patriot в модификации PAC-3 MSE на сумму $2,1 миллиарда. Сделка будет полностью профинансирована Канадой, Германией и Норвегией.

Перед этим Украина месяц ожидала, когда глава Пентагона Пит Хегсет подпишет решение о поставках ракет для систем Patriot и NASAMS.

При этом ракет Patriot, израсходованных американской армией на Ближнем Востоке, Украине хватило бы на несколько лет.