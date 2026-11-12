Кремль накопил тысячи крылатых ракет и 700 баллистических: ГУР сообщило о ракетных запасах РФ

Кремль продолжает накапливать и модернизировать ракеты различных типов. РФ удалось накопить около 700 баллистических ракет и несколько тысяч крылатых ракет.

По состоянию на октябрь 2026 года российская армия накопила до 700 баллистических ракет и несколько тысяч крылатых ракет других типов. Кроме того, ежемесячно Россия выпускает более 200 ракет обоих классов.

Об этом сообщает УП со ссылкой на ответ Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Россияне модернизируют свои ракеты

Как сообщают в ГУР, Россия может производить 110 баллистических ракет в месяц. Сохраняя такие темпы, Кремль одновременно пытается модернизировать "Искандер-М". В планах россиян — увеличить дальность полета этих ракет до 550–700 километров.

Модернизации подлежат также противокорабельные ракеты "Оникс" с целью повышения эффективности ударов по наземным целям. Теперь дальность этих ракет увеличилась, а боевая часть стала более мощной.

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В то же время, как отмечается в разведывательном отчете, российские заводы фактически превышают лимиты производства крылатых ракет X-101. Именно эти ракеты используются для массированных комбинированных обстрелов Украины. Несмотря на бешеной темп производства, с этими ракетами не всё так гладко — в X-101 регулярно фиксируются технические дефекты. Одну из проблем обнаруживали при сбросе ракет с самолётов, из-за чего часть новых партий приходилось возвращать на заводы для ремонта.

Кроме того, у России имеются значительные запасы крылатых ракет морского базирования "Калибр". Впрочем, украинская ПВО достаточно эффективно с ними справляется. Поэтому РФ решила большинство "Калибров" пока не задействовать, а направить в стратегический резерв и для оснащения флотов.

Изменилось ли количество ракет с августа?

По данным УП, в августе 2026 года запасы ракетного вооружения были примерно такими же, как и сейчас — спустя два месяца после предыдущих подсчетов. За два месяца в России несколько сократилось количество "Искандеров" в запасе. Кроме того, сократилось производство ракет РМ-48У для комплекса С-400 — с 50 до примерно 40 единиц в месяц.

В то же время издание пишет, что Кремль до сих пор не смог решить проблему с неточностью "Кинжалов". Их производство было приостановлено в апреле, а по состоянию на октябрь никаких изменений не произошло.

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