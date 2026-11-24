Украина до сих пор не получила около 60 ракет-перехватчиков для системы "Пэтриот", хотя союзники уже одобрили их поставку и оплатили вооружение. Решение о передаче задерживает министр обороны США Пит Хегсет.

По информации трёх собеседников, осведомлённых о ситуации, речь идёт об американских ракетах PAC-3 и PAC-2, часть которых находится на складах европейских стран. Вашингтон должен отдельно согласовывать экспорт и реэкспорт американского вооружения, поэтому без разрешения Пентагона передать его Украине невозможно. Об этом сообщает издание Financial Times.

Большую часть задержанной партии составляют ракеты PAC-3, которые являются одним из самых эффективных средств Украины для перехвата российских баллистических ракет. Согласно плану, в сентябре Киев должен был получить восемь таких перехватчиков, в октябре — десять, в ноябре — ещё десять, а в декабре — 12. Однако ни одна из этих четырёх партий до сих пор не получила окончательного разрешения на отправку.

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Кроме того, Украина ожидает поставку ещё примерно 20 ракет PAC-2 более старой модификации. Их передача также зависит от решения американской стороны.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье подчеркнул, что США должны разрешить передачу Украине ракет для системы "Пэтриот", за которые партнеры уже заплатили. В вечернем обращении 23 ноября он также предупредил о подготовке России к новым ударам и призвал Вашингтон и другие страны учесть эти угрозы при принятии решений о поставках средств противовоздушной обороны.

По словам украинских чиновников, эта задержка особенно опасна на фоне усиления российских атак на города и критически важную инфраструктуру в преддверии зимы. Из-за нехватки перехватчиков пусковые установки Patriot могут оставаться без ракет, что существенно снижает возможности Украины по сбиванию баллистических целей.

Ранее, в конце октября, Зеленский сообщал, что Киев уже почти месяц ждет подписи Хегсета по ракетам для Patriot и систем NASAMS. Однако ситуация с последними уже изменилась — американская сторона одобрила их передачу, и, по словам украинских чиновников, ракеты направляются в Украину.

В Пентагоне в ответ на запрос журналистов заявили, что политика ведомства в отношении поддержки Украины не изменилась. В то же время дополнительных объяснений по поводу задержки поставок ракет для Patriot там не предоставили.

Отдельно затягивается процесс согласования производства украинских ракет-перехватчиков Patriot. В июле президент США Дональд Трамп заявил Зеленскому, что Украина получит разрешение на производство этих ракет и необходимые технологии.

По информации собеседников FT, Хегсет уже подписал соответствующее соглашение, но документ был передан на дополнительное рассмотрение заместителю министра обороны США по закупкам Майклу Даффи. Причины такого решения пока неизвестны.

Сам Зеленский ранее предполагал, что первые украинские ракеты могут появиться лишь через несколько лет. В то же время согласование производства уже сейчас позволило бы начать длительный процесс подготовки производственных линий.

Ракеты PAC-3 и PAC-2 отличаются по принципу поражения целей. PAC-3 уничтожают угрозу путем прямого столкновения с ней, тогда как PAC-2 используют осколочную боевую часть, которая взрывается вблизи цели и поражает её потоком осколков.

По словам Зеленского, в течение этого года Украина получала в среднем 12 перехватчиков Patriot в месяц. В то же время Россия ежемесячно запускает около 150 баллистических ракет. Украинский президент просил Трампа предоставить зимний пакет из 300 перехватчиков, однако тот отказал, сославшись на ограниченные мировые запасы такого вооружения.

Дефицит ракет Patriot в мире усугубился, в частности, из-за военной операции США в Иране. На этом фоне задержки с предоставлением американской помощи вызывают в Киеве опасения, что администрация Трампа может использовать поставки вооружения в качестве рычага давления в ходе переговоров о прекращении войны.

Украинские чиновники также связывают эту ситуацию с ограничениями скорости работы Starshield — военной версии спутниковой сети Starlink, финансируемой Пентагоном. По их мнению, такие шаги могут ослабить позиции Украины и сделать её более уязвимой для российских атак. В то же время это оценка украинской стороны, а не подтверждённая цель действий американской администрации.

Ранее Фокус сообщал, что Украина порой получает ракеты для ПВО очень небольшими партиями — всего по несколько единиц, а их поставки в значительной степени зависят от решений руководства стран-партнеров.

Кроме того, Фокус писал о новой партии ракет для зенитных комплексов NASAMS, переданных Украине. В то же время Киев продолжал вести переговоры с союзниками о дополнительных боеприпасах для систем Patriot.