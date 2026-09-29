Украина получила ракеты для NASAMS: Зеленский сообщил об усилении ПВО

Украина получила новую партию ракет для NASAMS на фоне усиления российских атак, а Киев уже ведет переговоры с партнерами о дополнительных боеприпасах для ПВО.

В Украину поступила новая партия ракет для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, что существенно усилит защиту украинского неба. Об этом в своем вечернем обращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства выразил благодарность партнерам за выполнение договоренностей и отметил, что Украина продолжает вести переговоры о поставках необходимого боекомплекта для систем Patriot.

"Накануне в Украину поступила партия ракет для NASAMS. Спасибо. Очень хорошая партия", — сказал глава государства.

По словам Зеленского, новая партия боеприпасов для NASAMS уже прибыла в Украину накануне. При этом президент не назвал страну, предоставившую эту партию, её количество или тип ракет.

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Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Киев продолжает переговоры с международными партнерами о поставках дополнительных ракет для других систем ПВО, в частности Patriot.

"Мы обсуждаем со всеми партнерами вопрос о том, чтобы были необходимые ракеты и для Patriot", — отметил президент.

Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что вопрос обеспечения Украины ракетами для ПВО остается одним из ключевых направлений международной оборонной помощи.

Отметим, что укрепление обороны происходит на фоне непрекращающихся комбинированных атак со стороны РФ.

Россия наносит удары по Украине с помощью дронов и ракет

Зеленский сообщил, что в течение 29 сентября Россия продолжала массированные атаки беспилотниками. По его словам, по состоянию на 18:00 было зафиксировано более 100 дронов, из которых 29 были реактивными. В итоге украинские силы уничтожили 18 реактивных дронов и большинство обычных "Шахедов".

В то же время в ночь на 29 сентября Россия применила значительно большее количество воздушных средств поражения. По данным Военно-воздушных сил, с 18:00 28 сентября противник запустил противокорабельную ракету "Циркон"/"Оникс", две баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 и 152 ударных БПЛА, из которых 82 были реактивными. По состоянию на 08:00 ПВО уничтожила или подавила 109 воздушных целей, в том числе обе баллистические ракеты и 106 беспилотников.

Основным направлением этой атаки была Киевская область. Генштаб сообщил, что в течение дня 28 сентября РФ также атаковала Украину 124 ударными БПЛА, 86 из которых были реактивными. Украинская ПВО за этот период уничтожила или подавила 86 дронов, в том числе 49 реактивных.

Удар по Сумам

Отдельно в обращении Зеленский рассказал о российском ударе по Сумам.

По его словам, российские войска применили четыре авиационные бомбы. Одна из них попала прямо в многоквартирный жилой дом. В результате взрыва погиб один человек. Здание получило значительные повреждения, взрывная волна и обломки выбили окна и повредили соседние постройки.

Еще одна бомба попала в местную общеобразовательную школу. В момент попадания в учебном заведении шли занятия, и внутри находились ученики вместе с учителями. Зеленский сообщил, что среди них пострадавших нет, хотя здание получило значительные повреждения.

"Еще одна бомба — по школе, по обычной школе, где именно в это время находились дети. Зданию нанесен значительный ущерб, но дети и учителя находились в укрытии, и благодаря этому, к счастью, в школе никто не пострадал", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Украина готовится к новым переговорам по вопросам ПВО

Президент сообщил, что Украина готовит новые переговоры с партнерами, которые должны состояться уже на этой неделе. Одной из главных тем станет дальнейшее укрепление противовоздушной обороны.

"Мы готовимся к новым переговорам, в частности по вопросам ПВО и дальнейшей поддержки Украины. Переговоры состоятся уже на этой неделе", — сказал Зеленский.

Кстати, 28 сентября министр обороны Украины Евгений Хмара принял участие в заседании Совета ЕС на уровне глав оборонных ведомств, где обсуждалось дальнейшее укрепление украинской ПВО. Украина призвала партнеров предоставить дополнительные ракеты для систем Patriot и NASAMS, а также другие средства защиты воздушного пространства. Отдельно речь шла о необходимости поддержки Украины в противодействии новым воздушным угрозам, в частности реактивным ударным дронам.

Бельгия передаст Украине ещё три F-16

Еще одним решением, о котором сообщил Зеленский, стала дополнительная поставка Украине истребителей F-16 из Бельгии.

Президент заявил, что Украина получит в этом году ещё три самолёта.

"Сегодня также принято решение Бельгии по поводу F-16. В этом году мы получим ещё три самолёта, что укрепит, в частности, нашу воздушную оборону", — сказал Зеленский.

Он пояснил, что украинская боевая авиация уже задействована в борьбе с российскими ударными беспилотниками.

Ранее Украина и Бельгия договорились о передаче истребителей F-16. По данным Офиса президента, в 2026 году Бельгия заявила о передаче семи F-16, из которых три предназначались для боевых задач, а четыре — на запчасти.

Напомним, Украина меняет тактику защиты Киева, чтобы уничтожать российские ракеты и "Шахеды" ещё на дальних подступах к столице. Министр обороны Евгений Хмара заявил об усилении эшелонированной ПВО и координации работы авиации, ПВО и мобильных огневых групп. Новый подход предусматривает расширение внешнего периметра защиты, чтобы не допустить воздушных угроз к жилым районам и объектам жизнеобеспечения Киева.

Кроме того, Фокус выяснял, как долго ещё может продолжаться такая тактика РФ и какими способами Украина может ей противодействовать уже сейчас.