Україна отримала ракети для NASAMS: Зеленський повідомив про посилення ППО

Україна отримала новий пакет ракет для NASAMS на тлі посилення російських атак, а Київ уже веде переговори з партнерами про додаткові боєприпаси для ППО.

В Україну надійшов новий пакет протиракет для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, який суттєво підсилить захист українського неба. Про це у своєму вечірньому зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави висловив вдячність партнерам за виконання домовленостей та зауважив, що Україна продовжує вести перемовини щодо постачання необхідного боєкомплекту для систем Patriot.

"Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для NASAMS. Дякую. Дуже хороший пакет", — сказав глава держави.

За словами Зеленського, нова партія боєприпасів для NASAMS уже прибула в Україну напередодні. Водночас президент не назвав державу, яка передала цей пакет, його кількість або тип ракет.

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Крім того, Зеленський наголосив, що Київ продовжує переговори з міжнародними партнерами щодо додаткових ракет для інших систем ППО, зокрема Patriot.

"З усіма партнерами ми говоримо, щоб були необхідні ракети і для Patriot", — зазначив президент.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що питання забезпечення України ракетами для ППО залишається одним із ключових напрямів міжнародної оборонної допомоги.

Зазначимо, що посилення оборони відбувається на тлі безперервних комбінованих атак з боку РФ.

РФ атакує Україну дронами та ракетами

Зеленський повідомив, що протягом 29 вересня Росія продовжувала масовані атаки безпілотниками. За його словами, станом на 18:00 було зафіксовано понад 100 дронів, з яких 29 були реактивними. У підсумку українські сили знищили 18 реактивних дронів і більшість звичайних "Шахедів".

Водночас у ніч на 29 вересня Росія застосувала значно більшу кількість повітряних засобів ураження. За даними Повітряних сил, з 18:00 28 вересня ворог запустив протикорабельну ракету "Циркон"/"Онікс", дві балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 та 152 ударні БпЛА, з яких 82 були реактивними. Станом на 08:00 ППО знищила або подавила 109 повітряних цілей, зокрема обидві балістичні ракети та 106 безпілотників.

Основним напрямком тієї атаки була Київщина. Генштаб повідомляв, що протягом дня 28 вересня РФ також атакувала Україну 124 ударними БпЛА, серед яких 86 були реактивними. Українська ППО за цей період знищила або подавила 86 дронів, зокрема 49 реактивних.

Удар по Сумах

Окремо у зверненні Зеленський розповів про російський удар по Сумах.

За його словами, російські війська застосували чотири авіаційні бомби. Одна з них влучила прямо в багатоквартирний житловий будинок. Унаслідок вибуху є загибла людина. Будівля зазнала суттєвих руйнувань, вибуховою хвилею та уламками вибито вікна й пошкоджено сусідні споруди.

Ще одна бомба влучила у місцеву загальноосвітню школу. У момент прильоту в навчальному закладі тривав навчальний процес, і всередині перебували учні разом із учителями. Зеленський повідомив, що серед них постраждалих немає, хоча будівля зазнала значних пошкоджень.

"Ще одна бомба — по школі, по звичайній школі, де саме в цей час були діти. Багато пошкоджень будівлі, але діти і вчителі перебували в укритті, і завдяки цьому, на щастя, без постраждалих у школі", — наголосив Володимир Зеленський.

Україна готує нові переговори щодо ППО

Президент повідомив, що Україна готує нові переговори з партнерами, які мають відбутися вже цього тижня. Однією з головних тем стане подальше посилення протиповітряної оборони.

"Ми готуємо нові перемовини, зокрема щодо ППО та подальшої підтримки України. Перемовини вже на цьому тижні", — сказав Зеленський.

До речі, 28 вересня міністр оборони України Євгеній Хмара взяв участь у засіданні Ради ЄС на рівні глав оборонних відомств, де обговорювали подальше посилення української ППО. Україна закликала партнерів надати додаткові ракети для систем Patriot і NASAMS, а також інші засоби для захисту неба. Окремо йшлося про необхідність підтримки України для протидії новим повітряним загрозам, зокрема реактивним ударним дронам.

Бельгія передасть Україні ще три F-16

Ще одним рішенням, про яке повідомив Зеленський, стала додаткова передача Україні винищувачів F-16 від Бельгії.

Президент заявив, що Україна отримає цього року ще три літаки.

"Є також сьогодні рішення Бельгії щодо F-16. Ми отримаємо в цьому році ще три літаки, це посилить, зокрема, наш захист неба", — сказав Зеленський.

Він пояснив, що українська бойова авіація вже використовується для боротьби з російськими ударними безпілотниками.

Раніше Україна та Бельгія домовлялися про передачу винищувачів F-16. За даними Офісу президента, у 2026 році Бельгія заявляла про передачу семи F-16, з яких три призначалися для бойової роботи, а чотири — на запчастини.

Нагадаємо, Україна змінює тактику захисту Києва, щоб знищувати російські ракети й "Шахеди" ще на дальніх підступах до столиці. Міністр оборони Євгеній Хмара заявив про посилення ешелонованої ППО та координацію роботи авіації, ППО і мобільних вогневих груп. Новий підхід передбачає розширення зовнішнього периметра захисту, аби не допустити повітряні загрози до житлових районів та об’єктів життєзабезпечення Києва.

Також Фокус з’ясовував, скільки ще може тривати така тактика РФ і чим Україна може їй протидіяти вже зараз.