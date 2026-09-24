По одной-две ракеты: Зеленский рассказал, как на самом деле договариваются о ПВО для Украины

Ракеты для украинской ПВО собирают буквально поштучно, а решение об их передаче принимают только президенты стран. Об этом заявил Владимир Зеленский, добавив, что оказать масштабную помощь могли бы только США.

Украина собирает сотню ракет для противовоздушной обороны по одной-две штуки, договариваясь напрямую с лидерами других государств. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на брифинге в Нью-Йорке, сообщает УНИАН.

По его словам, решение о передаче такого оружия принимает только глава государства и никто другой.

"По две. По одной… Никто не говорит о сотнях или тысячах. Собираются сотни по одной-две ракеты. Очень сложная работа. И дают эти две, три, пять ракет лидеры, и никто другой. Если ты просишь команду поработать с другой командой, результатов не будет. Потому что это такой продукт, такой дефицит, такая дорогостоящая вещь", — пояснил президент.

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Он добавил, что оказать массовую помощь могли бы именно США, поэтому он просит президента Трампа пойти навстречу, несмотря на значительный дефицит и полупустые склады повсеместно из-за войны на Ближнем Востоке. В то же время Украина, по его словам, сотрудничает со всеми партнерами.

Стоит отметить, что Украина остро испытывает нехватку ракет-перехватчиков для противовоздушной обороны и боеприпасов для истребителей F-16. Наиболее критичной является ситуация с ракетами для систем Patriot, которые остаются ключевым средством защиты от российской баллистической ракетной угрозы.

Ранее сообщалось, что вопрос о лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot в Украине до сих пор остается открытым и находится на стадии обсуждения.

Кроме того, 22 сентября в Нью-Йорке Владимир Зеленский обсуждал с Дональдом Трампом, в частности, лицензии на Patriot, и в этом вопросе сторонам удалось добиться прогресса.