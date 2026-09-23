Лицензия на Patriot для Украины: решение о передаче до сих пор не принято, — СМИ

Вопрос предоставления лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot в Украине остается открытым и пока находится на стадии обсуждения.

Окончательное решение не принято, несмотря на недавние заявления президента американского президента Дональда Трампа о готовности предоставить Киеву такую ​​лицензию, сообщает DW со ссылкой на Госдепартамент США.

"Трамп не сказал, что это будет. Но он много говорил об украинской армии, у них была хорошая встреча между президентом Зеленским и Трампом. Президент Трамп говорил о хорошем впечатлении — которое, как мы знаем, не всегда было. То, что он говорит об успехах украинской армии, это, конечно, хороший знак. Но как именно будет дальше, пока неясно, именно потому, что дипломатические переговоры продолжаются именно сейчас", — заявил Ян Бейтсон, представитель Госдепа.

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При этом он подчеркивает, что отсутствие подробностей не стоит воспринимать как плохой знак. По его словам, Трамп — "человек действия" и ожидает от сторон военного конфликта именно таких поступков

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером на полях 81-й Генассамблеи ООН, и во время беседы они, среди прочего, обсуждали вопрос военной помощи, а также предоставления лицензии. Их разговор длился 40 минут.

По итогам разговора Зеленский заявил, что Трамп "положительно относится" к предоставлению Украине лицензий на производство ракет Patriot

Во время пресс-конференции политик объявил, что компания Raytheon готова предоставить Украине необходимые лицензии на производство этих ракет, и сказал, что попросил Дональда Трампа одобрить это, на что тот ответил "положительно". Хотя точного ответа по поводу лицензий президент не получил, он предположил, что на это может уйти год-полтора.

Президент также подчеркнул, что дефицит ракет Patriot существенный, однако США понимают объем потребностей Украины.

В июне стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой предоставить разрешения на производство оружия по лицензии в Европе и Украине.

Однако уже в конце августа Дональд Трамп отказался от своего прежнего обещания разрешить Украине производить ракеты для систем Patriot по американской лицензии.

Напомним, Германия срочно передаст Украине ракеты Patriot из национальных запасов Бундесвера.

Также сообщалось, что Украина закупит около 1000 ракет для Patriot с кредитных средств Евросоюза.