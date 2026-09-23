Ліцензія на Patriot для України: рішення щодо передачі досі не ухвалено, — ЗМІ

Питання щодо надання ліцензії на виробництво ракет для ЗРК Patriot в Україні залишається відкритим і наразі перебуває на стадії обговорення.

Остаточного рішення не ухвалено, попри нещодавні заяви президента США Дональда Трампа про готовність надати Києву таку ліцензію, повідомляє DW з посиланням на Держдепартамент США.

"Трамп не сказав, що це буде. Але він багато говорив про українську армію, у них відбулася вдала зустріч між президентом Зеленським і Трампом. Президент Трамп говорив про гарне враження — яке, як ми знаємо, не завжди було. Те, що він говорить про успіхи української армії, це, звичайно, хороший знак. Але як саме буде далі, поки що незрозуміло, саме тому, що дипломатичні переговори тривають саме зараз", — заявив Ян Бейтсон, представник Держдепу.

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При цьому він наголошує, що відсутність подробиць не варто сприймати як поганий знак. За його словами, Трамп — "людина дії" і очікує від сторін військового конфлікту саме таких вчинків

22 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером на полях 81-ї Генеральної Асамблеї ООН, і під час бесіди вони, серед іншого, обговорювали питання військової допомоги, а також надання ліцензії. Їхня розмова тривала 40 хвилин.

За підсумками розмови Зеленський заявив, що Трамп "позитивно ставиться" до надання Україні ліцензій на виробництво ракет Patriot

Під час прес-конференції політик оголосив, що компанія Raytheon готова надати Україні необхідні ліцензії на виробництво цих ракет, і зазначив, що попросив Дональда Трампа схвалити це, на що той відповів "позитивно". Хоча точної відповіді щодо ліцензій президент не отримав, він припустив, що на це може знадобитися рік-півтора.

Президент також наголосив, що дефіцит ракет Patriot є значним, проте США усвідомлюють масштаб потреб України.

У червні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням надати дозволи на виробництво зброї за ліцензією в Європі та Україні.

Однак уже наприкінці серпня Дональд Трамп відмовився від своєї попередньої обіцянки дозволити Україні виробляти ракети для систем Patriot за американською ліцензією.

Нагадаємо, Німеччина терміново передасть Україні ракети Patriot із національних запасів Бундесверу.

Також повідомлялося, що Україна закупить близько 1000 ракет для Patriot за рахунок кредитних коштів Євросоюзу.