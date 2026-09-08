Україна закупить близько 1000 ракет для Patriot, — Хмара

Голова Міністерства оборони Євгеній Хмара закликав союзників ухвалити необхідні фінансові рішення для забезпечення України до листопада.

Міністр оборони України наголосив, що країна гостро потребує засобів протиповітряної оборони, щоб протидіяти російській балістичній зброї. Про це він заявив 8 вересня на початку засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", пише "Інтерфакс-Україна".

"До 90 % нашого успіху на полі бою залежить від дронів. Прошу вас ухвалити необхідні фінансові рішення до листопада, щоб ми вже цієї зими могли побачити результати на полі бою. Також, щоб забезпечити стійкість України, нам потрібні рішення у сфері протиповітряної оборони. Ми укладаємо контракти на постачання близько 1000 ракет для систем Patriot з нашими партнерами та за рахунок позики ЄС", — сказав Хмара.

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Він уточнив, що Україні вже було надано 62 млрд євро з 70 млрд євро, обіцяних на саміті НАТО в Анкарі цього року.

"Хочу зазначити, що загальний дефіцит оборонного бюджету становить 23 млрд євро, або 27 млрд доларів. Ці кошти дозволять нам профінансувати закупівлю дронів для забезпечення стабільних поставок цього року та на початку наступного", — підкреслив міністр.

Ті ракети Patriot, щодо яких зараз укладаються контракти, будуть поставлені лише в найближчі роки, тому Україна просить партнерів надати ракети зі своїх запасів уже сьогодні:

"Натомість — майбутні вдосконалені ракети за нашими контрактами. Ми також хотіли б наголосити на важливості поставок ракет "повітря-повітря" та переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) для боротьби з реактивними "Шахедами", а також, тимчасово, для протидії крилатим ракетам і реактивним "Шахедам".

Хмара додав, що країна разом із десятками інших українських компаній шукає недорогі рішення для перехоплення реактивних дронів, і деякі засоби перехоплення вже випробовуються в боях.

Крім того, на сторінці Міноборони повідомляється, що Єврокомісія схвалила українську заявку на закупівлю ракет для систем протиповітряної оборони Patriot у рамках програми Ukraine Support Loan. Йдеться про близько 3,2 млрд євро на посилення української ППО.

"Це надзвичайно важливе рішення для підготовки протиповітряної оборони до осінньо-зимового періоду. Ракети для Patriot необхідні Україні для захисту людей та критичної інфраструктури від російського ракетного терору, зокрема, балістичних ракет", — йдеться у заяві оборонного відомства.

Хмара подякував Європейському Союзу за оперативну реакцію на звернення України.

Німеччина допоможе Україні закрити повітряний простір

Перед засіданням міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про початок реалізації проєкту "Купол над містом" (City Dome), метою якого є створення щита для захисту українських міст від атак російських ракет і дронів, повідомляє "Європейська правда".

"Ми продовжуватимемо безперервні поставки безпілотників та боєприпасів великої дальності для стабілізації фронту. Окрім поточних заходів підтримки, Німеччина профінансує кілька десятків тисяч снарядів великої дальності для артилерії. Боєприпаси будуть закуплені через Британський консорціум артилерії та протиповітряної оборони та надані Україні", — розповів міністр оборони Німеччини", — заявив німецький політик.

Він також оголосив про термінову передачу Берліном Україні ракет-перехоплювачів PAC-2 для систем протиповітряної оборони Patriot із національних запасів Бундесверу.

"Я розумію, що нелегко знайти баланс між власними потребами у безпеці та нагальною необхідністю підтримати Україну. Але, будь ласка: якщо є сумніви, приймайте рішення на користь України", — сказав Пісторіус.

Нагадаємо, Україна продемонструвала нову зброю для перехоплення балістичних ракет.

Також повідомлялося про те, як Росія перегруповує свої масовані удари по Україні.