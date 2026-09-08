Украина закупит около 1000 ракет для Patriot, — Хмара

Глава Министерства обороны Евгений Хмара призвал союзников принять необходимые финансовые решения для обеспечения Украины к ноябрю.

Министр обороны Украины подчеркнул, что страна остро нуждается в стредствах противовоздушной обороны, чтобы противодействовать российской баллистике. Об этом он заявил 8 сентября в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", пишет "Интерфакс-Украина".

"До 90% нашего успеха на поле боя зависит от дронов. Прошу вас принять необходимые финансовые решения до ноября, чтобы мы уже этой зимой могли увидеть результаты на поле боя. Так же, чтобы обеспечить устойчивость Украины, нам нужны решения в сфере противовоздушной обороны. Мы заключаем контракты на поставку около 1000 ракет для систем Patriot с нашими партнерами и за счет займа ЕС", — сказал Хмара.

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Он уточнил, что Украине уже было предоставлено 62 млрд евро из 70 млрд евро, обещанных на саммите НАТО в Анкаре в этом году.

"Хочу отметить, что общий дефицит оборонного бюджета составляет 23 млрд евро, или $27 млрд. Эти средства позволят нам профинансировать закупку дронов для обеспечения стабильных поставок в этом году и начале следующего", — подчеркнул он.

Те ракеты Patriot, контракты в отношении которых заключаются в данный момент, будут поставлены только в ближайшие годы, поэтому Украина просит партнеров предоставить ракеты из своих запасов уже сегодня:

"Вместо этого — будущие усовершенствованные ракеты по нашим контрактам. Мы также хотели бы отметить важность поставок ракет "воздух-воздух" и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) для борьбы с реактивным "Шахедами", а также временно, для противодействия крылатым ракетам и реактивным "Шахедам"".

Хмара добавил, что страна вместе с десятками других украинских компаний ищет недорогие решения для перехвата реактивных дронов, и некоторые средства перехвата уже испытываются в боях.

Кроме того, на странице Минобороны сообщается, что Еврокомиссия одобрила украинскую заявку на закупку ракет к системам противовоздушной обороны Patriot в рамках Ukraine Support Loan. Речь идет об около 3,2 млрд евро на усиление украинского ПВО.

"Это критически важное решение для подготовки противовоздушной обороны к осенне-зимнему периоду. Ракеты для Patriot необходимы Украине для защиты людей и критической инфраструктуры от российского ракетного террора, в частности, баллистики", — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Хмара поблагодарил Евросоюз за оперативное реагирование на заявку Украины.

Германия поможет Украине закрыть небо

Перед заседанием министр обороны Германии Борис Писториус объявил о начале реализации проекта "Купол над городом" (City Dome), цель которого – создание щита для защиты украинских городов от атак российских ракет и дронов, сообщает "Европейская правда".

"Мы будем продолжать непрерывные поставки беспилотников и боеприпасов большой дальности для стабилизации фронта. Помимо текущих мер поддержки, Германия профинансирует несколько десятков тысяч снарядов большой дальности для артиллерии. Боеприпасы будут закуплены через Британский консорциум артиллерии и противовоздушной обороны и предоставлены Украине", – рассказал министр обороны Германии", — заявил немецкий политик.

Он также анонсировал срочную передачу Берлином Украине ракет-перехватчиков PAC-2 для систем противовоздушной обороны Patriot из национальных запасов Бундесвера.

"Я понимаю, что непросто найти баланс между собственными потребностями в безопасности и срочно необходимой поддержкой Украины. Но, пожалуйста: если есть сомнения, принимайте решение в пользу Украины", — сказал Писториус.

Напомним, Украина показала новое оружие для перехвата баллистики.

Также сообщалось, как РФ перестраивает массированные удары по Украине.