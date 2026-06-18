Трамп обратится к американским компаниям с просьбой разрешить производство ракет в Украине, — Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой предоставить разрешения на производство оружия по лицензии в Европе и Украине.

Таким образом планируется решить проблему дефицита ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, возникшую из-за войны в Иране, пишет Bloomberg.

Журналисты пояснили, что Украине нужны средства противовоздушной обороны, в частности ракеты-перехватчики, чтобы сбивать баллистические ракеты России. Однако проблема заключается в том, что такие ракеты могут производить только США.

Именно поэтому Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой предоставить лицензии на производство вооружений европейским и украинским предприятиям.

"Они хотели бы это сделать, мы рассмотрим этот вопрос", — отметил Трамп.

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Авторы материала подчеркнули, что наращивание собственного производства со стороны США требует значительного времени, поэтому предоставление лицензий Украине и Европе рассматривается как быстрый способ укрепить позиции союзников.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил журналистам, что "вопрос о конкретных лицензиях будет подробно обсужден между странами-участницами". По его словам, это предполагает выдачу комплексных лицензий компаниям, располагающим необходимыми техническими мощностями.

"Мы все сталкиваемся с проблемой того, что в настоящее время производим слишком мало — и это можно компенсировать путем предоставления лицензий компаниям, располагающим необходимыми производственными мощностями. Среди них есть как европейские, так и украинские компании", — отметил Мерц.

Президент Франции Эммануэль Макрон также сообщил, что в ходе обсуждений Трамп "настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и на способности поставлять такое оборудование".

Напомним, что США и Иран удаленно подписали меморандум о прекращении войны.

Фокус также писал о неформальной договоренности между Трампом и лидерами "Большой семерки", которая якобы звучит как "Украина в обмен на Иран".