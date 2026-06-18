Трамп попросить дозволу у компаній США виробляти ракети в Україні, — Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням надати дозволи на виробництво зброї за ліцензією в Європі та Україні.

Таким чином планується розв'язати проблему дефіциту ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, що виникла через війну в Ірані, пише Bloomberg.

Журналісти пояснили, що Україні потрібні засоби протиповітряної оборони, зокрема ракети-перехоплювачі, щоб збивати балістичні ракети Росії. Однак проблема полягає в тому, що такі ракети можуть виробляти лише США.

Саме тому Дональд Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням надати ліцензії на виготовлення озброєння європейським та українським підприємствам.

"Вони хотіли б це зробити, ми розглянемо це питання", — зазначив Трамп.

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Автори матеріалу підкреслили, що нарощування власного виробництва з боку США потребує значного часу, тому ліцензування України та Європи розглядається як швидкий спосіб посилити союзників.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив журналістам, що "питання конкретних ліцензій буде детально обговорено між країнами-учасницями". За його словами, це передбачає надання комплексних ліцензій компаніям, які мають необхідні технічні потужності.

"Ми всі стикаємося з проблемою того, що наразі виробляємо занадто мало — і це можна компенсувати шляхом надання ліцензій компаніям, які мають необхідні виробничі потужності. Серед них є як європейські, так і українські компанії", — зазначив Мерц.

Президент Франції Еммануель Макрон також повідомляв, що під час дискусій Трамп "наполягав на мобілізації американської оборонної промисловості та на спроможності постачати таке обладнання".

Нагадаємо, США та Іран дистанційно підписали меморандум про припинення війни.

Фокус також писав про неформальну угоду між Трампом та лідерами G7, яка нібито звучить як "Україна в обмін на Іран".