По одній-дві ракети: Зеленський розповів, як насправді домовляються про ППО для України

Ракети для української ППО збирають буквально поштучно, а рішення про їх передачу ухвалюють лише президенти країн. Про це заявив Володимир Зеленський, додавши, що масштабно допомогти могли б тільки США.

Україна збирає сотню ракет для протиповітряної оборони по одній-дві штуки, домовляючись безпосередньо з лідерами інших держав. Про це президент Володимир Зеленський розповів на брифінгу в Нью-Йорку, повідомляє УНІАН.

За його словами, рішення про передачу такої зброї ухвалює лише глава держави і ніхто інший.

"По дві. По одній… Ніхто не говорить про сотні чи тисячі. Збираються сотні по одній-дві ракети. Дуже складна робота. І дають ці дві, три, п'ять ракет лідери, і ніхто інший. Якщо ти просиш команду попрацювати з іншою командою, результатів не буде. Тому що такий продукт, такий дефіцит, такий дороговартісний", – пояснив президент.

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Він додав, що масово допомогти могли б саме США, тому він просить президента Трампа піти назустріч, попри великий дефіцит і напівпорожні склади в усіх через війну на Близькому Сході. Водночас Україна, за його словами, працює з усіма партнерами.

Варто зазначити, що Україна гостро відчуває нестачу ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони та боєприпасів для винищувачів F-16. Найкритичнішою є ситуація з ракетами для систем Patriot, які залишаються ключовим засобом захисту від російської балістики.

Раніше повідомлялося, що питання ліцензії на виробництво ракет для ЗРК Patriot в Україні досі відкрите й перебуває на стадії обговорення.

Також 22 вересня в Нью-Йорку Володимир Зеленський обговорював із Дональдом Трампом зокрема ліцензії на Patriot, і в цьому питанні сторонам вдалося досягти прогресу.