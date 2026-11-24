Україна досі не отримала близько 60 ракет-перехоплювачів для Patriot, хоча союзники вже погодили їх постачання та оплатили озброєння. Рішення про передачу затримує міністр оборони США Піт Гегсет.

За інформацією трьох співрозмовників, обізнаних із ситуацією, йдеться про американські ракети PAC-3 та PAC-2, частина яких перебуває на складах європейських країн. Вашингтон має окремо погоджувати експорт і повторний експорт американського озброєння, тому без дозволу Пентагону передати його Україні неможливо. Про це повідомляє видання Financial Times.

Найбільша частина затриманого постачання — ракети PAC-3, які є одним із найефективніших засобів України для перехоплення російських балістичних ракет. За планом, у вересні Київ мав отримати вісім таких перехоплювачів, у жовтні — десять, у листопаді — ще десять, а в грудні — 12. Однак жодна з цих чотирьох партій досі не отримала остаточного дозволу на відправлення.

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Крім того, Україна очікує на ще приблизно 20 ракет PAC-2 старішої модифікації. Їх передача також залежить від рішення американської сторони.

Президент Володимир Зеленський у неділю наголосив, що США мають дозволити передати Україні ракети для Patriot, за які партнери вже заплатили. У вечірньому зверненні 23 листопада він також попередив про підготовку Росії до нових ударів і закликав Вашингтон та інші країни врахувати ці загрози під час ухвалення рішень щодо постачання засобів протиповітряної оборони.

За словами українських посадовців, затримка особливо небезпечна на тлі посилення російських атак на міста та критичну інфраструктуру напередодні зими. Через нестачу перехоплювачів пускові установки Patriot можуть залишатися без ракет, що суттєво знижує можливості України збивати балістичні цілі.

Раніше, наприкінці жовтня, Зеленський повідомляв, що Київ майже місяць чекає на підпис Гегсета щодо ракет для Patriot і систем NASAMS. Однак ситуація з останніми вже змінилася — американська сторона погодила їх передачу, і, за словами українських посадовців, ракети прямують до України.

У Пентагоні у відповідь на запит журналістів заявили, що політика відомства щодо підтримки України не змінювалася. Водночас додаткових пояснень щодо затримки ракет для Patriot там не надали.

Окремо затягується процес погодження виробництва українських перехоплювачів Patriot. У липні президент США Дональд Трамп заявив Зеленському, що Україна отримає дозвіл на виготовлення цих ракет і необхідні технології.

За інформацією співрозмовників FT, Гегсет уже підписав відповідну угоду, але документ передали на додатковий розгляд заступнику міністра оборони США з питань закупівель Майклу Даффі. Причини такого рішення наразі невідомі.

Сам Зеленський раніше припускав, що перші українські ракети можуть з'явитися лише за кілька років. Водночас погодження виробництва вже зараз дозволило б розпочати тривалий процес підготовки виробничих ліній.

Ракети PAC-3 і PAC-2 мають різні принципи ураження цілей. PAC-3 знищують загрозу прямим зіткненням із нею, тоді як PAC-2 використовують уламкову бойову частину, яка вибухає поблизу цілі та уражає її потоком уламків.

За словами Зеленського, протягом цього року Україна отримувала в середньому 12 перехоплювачів Patriot на місяць. Водночас Росія щомісяця запускає близько 150 балістичних ракет. Український президент просив Трампа надати зимовий пакет із 300 перехоплювачів, проте той відмовив, пославшись на обмежені світові запаси такого озброєння.

Дефіцит ракет Patriot у світі посилився, зокрема, через військову операцію США в Ірані. На цьому тлі затримки американської допомоги викликають у Києві побоювання, що адміністрація Трампа може використовувати постачання озброєння як важіль тиску під час переговорів щодо завершення війни.

Українські посадовці також пов'язують цю ситуацію з обмеженнями швидкості роботи Starshield — військової версії супутникової мережі Starlink, яку фінансує Пентагон. На їхню думку, такі кроки можуть послабити позиції України та зробити її вразливішою до російських атак. Водночас це оцінка української сторони, а не підтверджена мета дій американської адміністрації.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна часом отримує ракети для ППО дуже малими партіями — лише по кілька одиниць, а їхнє постачання значною мірою залежить від рішень керівництва країн-партнерів.

Крім того, Фокус писав про нову партію ракет для зенітних комплексів NASAMS, яку передали Україні. Водночас Київ продовжував домовлятися із союзниками про додаткові боєприпаси для систем Patriot.