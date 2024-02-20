Мобилизация в Украине: как пройти ВВК и что делать, когда дали неправильное заключение (видео)

Прохождение ВВК должно начаться со сдачи всех анализов. Адвокат советует к своему личному делу добавить имеющиеся врачебные выписки и заключения.

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Перед мобилизацией в ВСУ военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию, чтобы та определила степень пригодности или не пригодности к службе. Адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале рассказал, как должна проходить медкомиссия.

По его словам, медосмотр во время мобилизации регулируется главой III, приказа Минобороны от 14.08.2008 года №402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

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Сдача всех анализов

Военнообязанные граждане должны сдать общий анализ крови, провериться на ВИЧ, гепатит, сахар, определить группу крови, резус, сделать рентген, ЭКГ. Тогда как мужчинам после 40 лет еще и измеряют давление.

Адвокат отметил, что сейчас в большинстве случаев результаты анализов могут быть из электронной карточки HELSI "неизвестно какой давности". Поэтому Симутин советует мужчинам перед ВЛК заявить о необходимости проведения анализов.

Соберите необходимые документы

К вашему личному делу нужно добавить все врачебные выписки, заключения, а обязательную выписку из амбулаторной карты.

Осмотр у профильного врача относительно заболевания

Адвокат отметил, что нужно врачу рассказать об имеющихся проблемах, показать выписку и сообщить о приложении всех документов к личному делу.

Что делать, если ограниченно годному ВЛК ставит "годный"

"Если ваши проблемы со здоровьем тянут как минимум на ограниченную пригодность, но вам ставят годный и не направляют на дополнительное обследование, сразу направляйтесь к председателю ВВК, пишите жалобу и ждите официального ответа", — сказал Роман Симутин.

Он отметил, что не предоставление ответа на жалобу можно рассматривать как бездействие председателя ВВК, в дальнейшем такие действия можно обжаловать.

Кроме этого, он рассказал, что стоит требовать предоставления заключения ВВК о пригодности в виде справки. Поскольку при отсутствии такого заключения в дальнейшем будет сложно оспаривать.

"Чтобы потом получить справку в ТЦК сгорите месяц времени, это в лучшем случае, в худшем, как часто происходит в моих делах, обжаловать приходится просто вслепую", — добавил он.

Напомним, верующие, которым религия запрещает брать в руки оружие, имеют право на альтернативную службу. Для этого им нужно предоставить справки от религиозной общины о подтверждении своих убеждений.

Ранее адвокат Роман Симутин сообщал, что в случае принятия законопроекта о мобилизации мужчин, которые игнорируют повестку, могут оштрафовать на 51 тысячу гривен.