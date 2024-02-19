Усиление мобилизации: кого из уклонистов могут оштрафовать более чем на 50 тысяч гривен (видео)

Новый законопроект о мобилизации обязывает мужчин уточнять свои учетные данные через ЦНАП, электронный кабинет или ТЦК и СП в течение 60 дней. В случае игнорирования этой нормы — грозит штраф, рассказал адвокат Роман Симутин.

Related video

В случае принятия нового законопроекта о мобилизации военнообязанных мужчин, которые будут уклоняться от призыва, ожидают определенные наказания. Адвокат Роман Симутин рассказал подробнее о них на своем YouTube-канале.

"Для меня контуры будущего закона о мобилизации частично уже зримы. В частности, считаю, что введут ввести запрет на выезд за границу, ограничат в праве управления и, возможно, уберут норму об аресте счетов. Но об этом пока дискутируют сами депутаты", — сказал Роман Симутин.

Важно

Украинец получил повестку и сбежал из дома: как его наказали

По его словам, также могут внести изменения в санкции статьи 210-1 Кодекса об административных правонарушениях, в результате чего мужчинам, которые в течение 60 дней не уточнят свои учетные данные через ЦНАП, электронный кабинет или ТЦК, будет грозить штраф в размере 51 тысячи гривен. Кроме этого, возможно задержание на трое суток для выяснения обстоятельств граждан, нарушивших законодательство об обороне и мобилизации.

"Возможно, штраф не будет таким космическим, как предлагается в законопроекте 10379, но очевидно, что по истечении 60 дней руководителю ТЦК не нужно будет доказывать получение вами повестки и думать, составлять ли протокол, который на сегодня является обязательным", — подчеркнул он.

Симутин рассказал, что статью 258 КУоАП дополнят нормой, которая будет исключать необходимость составления протокола, в результате этого постановление со штрафом будет выноситься сразу. Также внесут изменения в статью 210-1 Кодекса об админправонарушениях, после чего руководитель ТЦК и СП сможет вынести постановление даже через несколько лет, увеличивая срок привлечения к админответственности сроком от двух месяцев до трех лет со дня совершения или выявления правонарушения.

Он советует обратить внимание на дату выдачи повестки. Постановление может быть вынесено, если человек не явился в ТЦК после вручения повестки. Тогда как день обнаружения наступает тогда, когда человек не был зарегистрирован, не получал повестку и не обновлял учетные данные в течение 60 дней, однако его поймали через два года. В этом случае также может быть вынесено постановление с наложением штрафа. Тогда как в случае длящегося нарушения человека невозможно привлечь дважды к ответственности за один и тот же проступок. Поэтому меняют часть вторую ст. 210-1 КУоАП и убирают повторность.

Напомним, майор ВСУ Егор Чечеринда заявил, что из каждого региона Украины нужно мобилизовать по десять тысяч человек. По его словам, российские военные учатся воевать и стали профессиональными за два года.

Ранее заместитель главы Минцифры Александр Борняков рассказал, что критические компании могут бронировать 50% военнообязанных. Он отметил, что законодательство запрещает бронировать ФЛП.