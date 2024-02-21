Мобилизация в Украине: кому могут повторно вручить повестку, несмотря на решение ВВК

По словам журналистов, если ВВК сочла непригодными или ограниченно годными мужчин и их не мобилизовали, то уполномоченные ТЦК лица могут повторно вручить повестку на улице.

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Прохождение мужчиной военно-врачебной комиссии не гарантирует автоматического освобождения от последующего получения повестки, и определенные военнообязанные могут быть вызваны на службу повторно. Об этом говорится в материале издания NV.

Согласно отчетам, уполномоченные сотрудники военкомата ежедневно осуществляют патрулирование с целью вручения повесток. Сначала они проводят проверку наличия лица в военном учете, а затем устанавливают, имеются ли у него отсрочки или бронирование. В случае необходимости уточнения учетных данных ТЦК может выдать лицу повторную повестку.

Так, если военно-врачебная комиссия определила мужчину как непригодного или ограниченно годного к мобилизации, и его не призвали на службу, представители территориальной военной комендатуры могут вновь вручить ему повестку на улице.

Согласно Постановлению правительства №1487, необходимо обновлять учетные данные в течение семи дней после любых изменений, но не реже одного раза в пять лет. Решение военно-врачебной комиссии о состоянии здоровья действительно в течение года. Кроме того, определенные виды отсрочки предоставляются на определенный срок, например, для обучения — на год, после чего требуется предоставить новую справку. Бронирование работников действует шесть месяцев или до тех пор, пока существуют основания для его учреждения.

Когда повестки могут вручать повторно:

если ВВК проходили больше года назад;

для проверки учетных данных;

для проверки данных о забронированном работнике;

для проверки обстоятельств получения отсрочки;

для мобилизации.

Напомним, верующие, которым религия запрещает брать в руки оружие, имеют право на альтернативную службу. Для этого им нужно предоставить справки от религиозной общины о подтверждении своих убеждений.

Ранее адвокат Роман Симутин сообщал, что в случае принятия законопроекта о мобилизации мужчин, которые игнорируют повестку, могут оштрафовать на 51 тысячу гривен.