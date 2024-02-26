Мобілізація чоловіків: хто в березні потрапить на передову

До лав ЗСУ у березні можуть призвати сім категорій військовозобов'язаних чоловіків. Серед них — придатні віком від 27 до 60 років, а також громадяни, у яких зникла причина "непридатності".

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Поки в Україні триває воєнний стан і поки не прийнято зміни до низки законів про мобілізацію та військову службу, до лав ЗСУ призиватимуть деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків. Повістки будуть отримувати громадяни віком від 27 до 60 років, тоді як молодші можуть потрапити до війська виключно добровільно, уклавши контракт. Про деталі мобілізації розповіли на порталі УНІАН.

Мобілізаційні процеси в Україні ґрунтуються на низці законів, указів та постанов, які стосуються військової служби, призову та воєнного стану, оголошеного у зв'язку з вторгненням РФ. Зокрема, на законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про оборону України", "Про загальну мобілізацію" та ін.

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Крім того, очікує на черговий етап розгляду законопроєкт №10449, який внесе зміни у нормативні акти, але його прийняття можливе не раніше середини березня. Згідно з діючими положеннями, у березні 2024 року повістки на службу у лавах ЗСУ можуть отримати певні категорії військовозобов'язаних чоловіків.

Мобілізація в Україні — хто отримає повістку у березні

У березні 2024 року діятиме воєнний стан, продовжений з 14 лютого по 13 травня 2024 року відповідно до указу президента №49/2024. Повістки на мобілізацію до лав ЗСУ можуть отримати такі категорії чоловіків:

віком від 27 до 60 років — якщо громадянин має статус "придатний", не має військового досвіду і не має права на відстрочку; від 18 до 60 років — якщо має військовий (бойовий) досвід; якщо має статус "придатний" для служби у мирний або воєнний час; якщо маж статус "придатний" для служби у мирний час та "обмежено придатний" — для воєнного чому; якщо має статус "обмежено непридатний" для мирного часу та "придатний" — для воєнного часу; виключений з воєнного обліку, якщо встановлено, що причина "непридатності" чи "обмеженої придатності" вже не актуальна; засуджені, яких було виключено з воєнного обліку, але вони не скоїли тяжких або особливо тяжких злочинів. Вказані громадяни мають добровільно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Крім того, до лав Сил оборони можуть добровільно піти чоловіки, які заброньовані на підприємствах чи в установах, а також жінки-медики та фармацевти.

Як відбувається мобілізація

Під час появи у Територіальному центрі комплектування військовозобов'язані чоловіки оновлюють облікові дані, надають документи про право на відстрочку чи бронювання (якщо вони є), проходять ВЛК. Після цього приймається рішення, чи їх відразу мобілізують до лав ЗСУ, чи потреба у мобілізації виникне пізніше. Після рішення про мобілізацію чоловіка відправляють до навчального центру, а після підготовки, яка триває від кількох тижнів до кількох місяців, — у військову частину.

Зазначимо, у Верховній Раді планують розглянути більш як 4 тис. поправок до законопроєкту про мобілізацію. Серед пропозицій, внесених урядовцями, є пропозиція щодо зниження віку мобілізації з 27 до 25 років, посилення відповідальності за ухилення та відмову оновлювати військово-облікові дані. Також мають встановити термін демобілізації військових, які третій рік перебувають на фронті.

Нагадуємо, 26 лютого у комітеті з національної безпеки Верховної Ради пояснили, коли саме очікують розгляду нового закону про мобілізацію. Тим часом представник ТЦК розповів, чи можливий примусовий призов до війська жінок.