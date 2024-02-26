Українець проігнорував повістку, бо його мати "може померти від голоду": як його покарали

У матері чоловіка рак четвертої стадії. Жінка не може ходити та потребує догляду, але її донька відмовилась підмінити свого брата.

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В Україні за ухилення від мобілізації засудили чоловіка, який не зміг залишити онкохвору мати. Про це відомо з вироку Монастирищенського районного суду Черкаської області від 12 лютого.

Уродженець села Івахни Черкаської області — розлучений та працює різноробом з обслуговування складських приміщень у місцевому ліцеї. Він стоїть на обліку як військовозобов’язаний та перебуває у запасі зі званням солдата та спеціальністю слюсаря налагодження й ремонту станкового обладнання.

Чоловік пройшов медогляд та 13 грудня 2023 року був визнаний ВЛК придатним до військової служби. Того ж дня йому вручили "бойову повістку", за якою солдат мав явитися наступного дня у пункт збору.

Однак 14 грудня працівники ТЦК так на українця і не дочекались, адже він виклик до військкомату проігнорував. Це кваліфікували як ухилення від призову під час мобілізації.

На суді ухилянт повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та "критично оцінив" свою поведінку. Він пояснив, що не прийшов за повісткою через свою хвору мати.

Зі слів військовозобов’язаного, жінка з лютого 2023 року не може ходити та потребує догляду через онкологічне захворювання четвертого ступеня. Обвинувачений запевнив, що його матір "не здатна самостійно себе обійти та може померти від холоду чи голоду".

У чоловіка є сестра, яка проживає у Черкасах. Отримавши повістку, він подзвонив родичці та запропонував їй доглядати за мамою, але отримав відмову.

У вироку зазначено, що після 34 грудня українця у ТЦК більше не бачили, але "враховуючи тяжкий стан матері, після її смерті, він зобов’язався проходити військову службу".

Суд наголосив, що мати ухилянта не має інвалідності й рішення ЛКК про потребу у сторонньому догляді не отримувала, тож підстав для відстрочки у нього немає. Повідомляється, що солдат намагався оформити інвалідність, але його матір відмовилась проходити обстеження у лікарів через те, що є "не транспортабельною". Сімейний лікар підтвердив у довідці, що жінка тяжко хвора та "потребує часткового стороннього догляду".

Ухилянта визнали винним та засудили до трьох років ув’язнення. Однак суд звільнив чоловіка від покарання з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, юрист Ілля Шипко пояснив, у яких випадках можна відмовитись від повістки.

Начальник Кременчуцького ТЦК Мирослав Волков розповів, куди можуть мобілізувати обмежено придатну особу.