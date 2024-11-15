Стрельба сотрудника ТЦК на Киевщине: в Минобороны подтвердили инцидент (видео)

Человек в военной форме совершил несколько выстрелов по мужчине, который убегал от него. Случай произошел в селе Счастливом Бориспольского района Киевской области.

В социальной сети появилось видео, на котором человек в военной форме, пытаясь догнать мужчину в гражданском на промышленной территории, сделал, по меньшей мере два выстрела из предмета, который напоминает пистолет. Правоохранители устанавливают обстоятельства данного происшествия, сообщают в полиции Киевской области.

Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.

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Как отмечается, на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и предварительно установлено, что выстрелы совершил представитель добровольческого формирования территориальной общины (ДФТО).

Правовую квалификацию события правоохранители Бориспольского управления полиции предоставят позже, после проверки указанного факта.

В то же время в Министерстве обороны сообщают, что ведомство изучает информацию об инциденте с применением оружия сотрудником территориального центра комплектования.

Главная инспекция Министерства обороны уже начала проверку правомерности действий представителя ТЦК и основания для использования оружия.

В случае установления фактов превышения служебных полномочий или выявления признаков уголовного преступления, материалы будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и принятия соответствующих решений.

Напомним, что работник ТЦК в Киеве, который пытался застрелиться, умер в больнице. В предсмертной записке он указал, что устал от службы.