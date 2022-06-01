Свободное владение оружием в Украине: почти 60% опрошенных в "Дії" поддержали идею

Опрос о легализации оружия стал самым массовым – за неделю в нем участвовали более 1,7 млн украинцев. Теперь его результаты оценят специалисты из МВД.

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В приложении "Дія" завершился опрос граждан Украины о целесообразности свободного владения оружием, его результаты представил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Голосование показало такие результаты:

59% считают, что все граждане, отвечающие требованиям закона, могут иметь пистолет и свободно носить его с собой в общественных местах;

22% – пистолеты категорически не должны быть у гражданского населения;

19% – пистолеты могут иметь все граждане, соответствующие закону, и использовать их только в тирах или на стрельбищах. В этом случае носить оружие с собой запрещено.

Опрос о свободном владении оружием, по оценке Федорова, стал самым массовым. За неделю в нем приняли участие 1 726 452 украинцев.

"Это четвертый опрос, который мы запустили в приложении. Такая вовлеченность – показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении. Не каждое государство сегодня может комуницировать со своими гражданами в три клика", – пообещал министр.

Результаты опроса передадут в Министерство внутренних дел Украины для дальнейшей оценки.

Напомним, что вопрос в "Дії" о свободном владении оружием гражданскими запустили по инициативе украинского МВД. Благодаря опросу власти хотел узнать, для каких целей украинцы использовали бы оружие. Для тех, кто "за" предлагали 2 варианта ответа: для специальных потребностей и для личной защиты.

Социологическая группа "Рейтинг" в мае 2022 года провела опрос, как относятся украинцы к свободному обращению оружия. Более половины респондентов поддерживают эту идею.

Перед полномасштабный вторжением РФ украинская полиция выдавала разрешения на получение оружия для теробороны в "максимально ускоренном режиме".