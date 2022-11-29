Из-за прав диаспоры в Закарпатье: Венгрия продолжит блокировать Украину в НАТО, – Сийярто

По словам министра иностранных дел Венгрии, Будапешт много лет назад дал понять, что не будет содействовать проведению заседания комитета Украина – НАТО, пока не решится вопрос с венгерской общиной в стране.

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Венгрия намерена и дальше блокировать сближение Украины и НАТО, если Киев не вернет права закарпатским венграм в стране. Об этом у себя в Facebook написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Комментируя статью в Financial Times, где говорится о том, что Будапешт помешал проведению официального заседания комитета Украина — НАТО в Румынии, Сийярто подтвердил, что это является правдой.

"В этом нет ничего нового и удивительного. Мы много лет назад дали понять, что пока Украина не вернет права закарпатских венгров, мы не будем содействовать созыву этого органа", –– подчеркнул он.

Как отметил глава МИД Венгрии, этот вопрос Будапешт не поднимал с начала полномасштабной войны в Украине и не намерен это делать. Однако этот вопрос снова будет в повестке дня, как только наступит мир, добавл Сийярто.

Права закарпатских венгров в Украине: позиция Венгрии

Отношения между Киевом и Будапештом накалились в 2017 году, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венгры заявили, что новое законодательство ущемляет права национального меньшинства в Закарпатской области. Тогда же МИД страны начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В ноябре 2020 года Служба безопасности Украины провела обыски в одной из организаций в Закарпатье по подозрению в сепаратизме и пропаганде так называемой "Великой Венгрии". Это произошло после того, как в Сюртовской объединенной территориальной общине местный голова вместе с новоизбранными депутатами исполнили гимн Венгрии. Глава общины Арпад Пушкар, который переизбрался на пост в третий раз, до этого неоднократно делал неоднозначные заявления.

Ранее Фокус рассказывал, что 29-30 ноября в столице Румынии Бухаресте проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО, где, среди прочего, обсуждается и ситуация в Украине. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попасть на официальную сессию не смог из-за позиции Венгрии по этому вопросу.

Представитель МИД Украины Олег Николенко, в свою очередь, сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает отдельную встречу глава МИД с участием Украины, чтобы обойти венгерскую блокировку.